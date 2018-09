<span style='text-decoration: underline;'>Polémique à propos du projet des 300 logements LPL d’El Bahia (Aïn El Türck) </span>:<br><span style='color:red;'>Le maire exige une expertise du CTC pour la relance du chantier</span>

Une vive polémique a vu le jour à propos de la relance du projet des 300 logements LPL d’El Bahia dont les travaux sont à l’arrêt depuis plus de 04 ans suite à la défaillance de l’entreprise de réalisation qui a laissé le chantier à moins de 25 % de taux d’avancement.

Livrés depuis toutes ces années à l’érosion, les structures des blocs semblent être sérieusement entamées par endroits, notamment au niveau des ferraillages, expliquera le maire d’Aïn El Türck, Smara Abdennour. « La relance des travaux dans un tel état, les risques ne sont pas écartés, voilà pourquoi cela nécessite d’abord une expertise de l’organisme de contrôle, le CTC, afin de s’assurer de la conformité des structures », rétorquera Smara Abdennour. Pour rappel, le projet en question des 300 logements de type LPL, a été inscrit en 2011, du temps de l’ex wali d’Oran, Mr Boudiaf Abdelmalek, et ce en même temps qu’un autre programme du même type, de 200 logements et sur le même site.

Sauf que si le premier projet avait bel et bien démarré avant de voir les travaux stoppés nets, le second projet des 200 logements, quant à lui, ne démarrera jamais pour des raisons qui relèvent du mystère. « Pourtant, confiera le maire d’Aïn El Türck, les deux projets destinés à la population d’Aïn El Türck, sont bel et bien budgétisés ». Notre interlocuteur fera savoir qu’il avait l’aval des pouvoirs publics pour la relance des deux projets, mais pour la sécurité des futurs bénéficiaires, il est primordial de procéder à une expertise approfondie des bâtisses.

D’autre part, et afin de rassurer les citoyens en attente d’un logement, le maire fera savoir que des pourparlers très avancés sont en cours avec une entreprise pour reprendre le chantier dont le taux des travaux réalisés à ce jour est à moins de 25% comme indiqué plus haut.

Karim Bennacef