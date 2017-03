Les membres du Conseil exécutif et les directeurs des divisions techniques, des finances et de la commission des marchés, ont été réunis lundi après-midi par le maire M. Noureddine Boukhatem pour préparer la prochaine session ordinaire prévue le 8 mars, date commémorative dédiée à la femme, comme devait le préciser le président de l’APC à l’ouverture des travaux.

Après avoir fait approuver par les membres de l’exécutif le choix, la date de cette prochaine assemblée, conformément aux dispositions du Code communal, les responsables devaient poursuivre les points de l’ordre du jour pour examiner une pile de dossiers présentés par la commission des marchés, dossiers entièrement consacrés aux avenants notifiés par les entreprises privées impliqués dans certains projets. Le niet du maire a été catégorique. «Je désapprouve cette méthode de travail et je refuse d’examiner ces dossiers dont j’ignore le contenu» a-t-il déploré avec force, en appelant l’assistance à exprimer son désaveu et prendre le temps qu’il faut pour prendre connaissance et examiner intelligemment ces dossiers avant de les soumettre aux délibérations de la prochaine assemblée. Cette situation a fait sortir de ses gonds le président de l’APC qui s’interroge des retards qui freinent la réception définitive de certains équipements collectifs destinés à rendre aux citoyens leurs espaces de repos et de quiétude et aux enfants des aires de jeux. Enfin, des éléments matériels à même d’améliorer le cadre de vie dans une ville qui subit une pression démographique proportionnelle aux milliers de logements de différentes options, offerts aux candidats d’anciennes mansardes des bidonvilles, démantelées et une autre catégorie de citoyens financièrement aisés pour se permettre des tours en verre dominant la frange maritime d’Oran- Est et les quartiers chics. Pour l’exemple, il citera le fameux jardin de Sidi M’Hamed Benaouda, un site magique dominant la baie du port commercial d’Oran et dont la mise en route hypothétique de son jet d’eau est remise en question chaque jour, chaque mois; alors qu’il est ouvert au public sans avoir été inauguré officiellement. Le bureau d’études est incriminé dans ce cas précis. Mais, à qui jeter la pierre ? Il est vrai que le choix des entreprises, pourtant soumises aux critères des marchés et aux exigences des commissions techniques concernées, prête souvent à confusion dans ces procédures, pourtant réglementées par les lois et les textes du Code des marchés. Les déboires du projet «R+3», ses avenants ont coûté très chers à la collectivité est un autre cas d’espèce dans le chapitre projets inaugurés mais avec beaucoup de retard. Lui succédant, le Vice-président M. Ouaed Mohamed, s’est montré très sceptique à l’égard des dossiers et préfère consacrer le budget de 2017 et le nouveau pactole des recettes fiscales annoncé par la directrice des Finances, Mme Grissia, pour le 15 mars prochain, à assurer la paie des 8000 travailleurs et cadres de la commune d’Oran. Il reste quand même de belles choses à offrir aux familles oranaises pour ce début de printemps et la période des vacances scolaires. Trois magnifiques jardins bien équipés, vont bientôt ouvrir leurs portes à différents endroits de la ville. L’APC a tout prévu dans ces espaces de repos, de loisirs et de détente: accueil, sécurité et tranquillité. Ces havres de paix sont visibles au lieu et place d’anciennes gares routières des Castors, El-Hamri et Yaghmouracen. C’était des promesses électorales, faites aux populations il y a près de cinq années. Ces principaux points étaient inscrits dans la feuille de route de l’APC conduite par son président M. Noureddine Boukhatem.

A.Bendenia