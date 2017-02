<span style='text-decoration: underline;'>Gestion de la commune d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le maire remet de l’ordre à la tête des services</span>

Le maire d’Oran M. Noureddine Boukhatem, a présidé lundi matin, une séance de travail pour annoncer devant les membres de l’exécutif et le secrétaire général, les nouvelles décisions portant affectation de nouveaux responsables au sein des divisions administratives, décisions longuement discutées auparavant dans le but d’améliorer les prestations de service et la gestion de la ville d’Oran.

B.C

En fait, ces nominations faites

dans une période où l’APC

est mobilisée pour répondre aux besoins matériels de renouvellement des assemblées locales et nationales, interviennent surtout, pour permettre à la collectivité de poursuivre cet effort de modernisation des services, ayant un impact direct avec le cadre de vie des citoyens, comme la numérisation de l’Etat civil, la création d’espaces de loisirs et de détente, la multiplication des équipements sportifs pour les jeunes, pour instaurer un environnement sain, et enfin pour combler le déficit en équipement des quartiers populaires au profit des habitants. Pour le vice-président, M. Ouaed Mohamed, «ces changements ont été opérés dans un souci de mettre des cadres plus disponibles, pour apporter un plus, dans l’application des règles de travail au jour le jour. Nous avons des problèmes de trésorerie et nous sommes condamnés à diversifier les ressources financières de la commune pour exigence de la bonne gestion du patrimoine». Le président de l’APC est intervenu, pour rappeler certains problèmes en signalant que «le peu de temps qui reste, doit inciter les 43 élus et les cadres communaux, à mettre en avant les résultats du bilan de notre exercice». Après avoir déploré le laxisme de certains ou l’absentéisme d’autres responsables, M. Boukhatem a expliqué, que «nous avons des comptes à rendre à ceux qui nous ont élus. C’est-à-dire la population oranaise et finaliser notre feuille de route. Il nous faut, pour rendre plus lisibles tous ces changements opérés, rendre plus attractifs les nouveaux projets qui ont transformé l’image de cette cité, appelée à être une vitrine de l’Algérie. Un pays qui émerge, ouvert à la modernité et au bien-être. Voici par ailleurs, la liste des cadres installés dans leurs nouvelles fonctions:

Division des Affaires économiques: Belkadi Lazreg

– ‘’Des Œuvres sociales: Meftah-Blel Nouredine

– Bureau d’aide sociale: Meliani Abdallah

-Culture: Merine Mustapha

-Sports: Hamroudi M’Hamed

-Directeur de la délégation communale Ibn-Sina: Boussaada Bachir

-DC Makkari: Hamroudi Mahieddine

-DC Sidi Bachir: Sekkal Rachid

-DC El-Badr: Khedim Houria