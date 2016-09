<span style='text-decoration: underline;'>Exécutif communal d’Oran</span> :<br><span style='color:red;'>Le maire remet les pendules à l’heure</span>

Le siège du Cabinet du P/APC d’Oran, a abrité un exécutif communal riche d’enseignements et ce, en présence du maire M. Nour-Eddine Boukhatem, les vice-présidents, délégués et directeurs de divisions et délégations communales.

Plusieurs dossiers sont passés au crible en tant que points de situation. «Les lois de la République doivent être appliquées scrupuleusement. Nous avons un budget de 800 milliards et 19% d’équipements et d’investissements incapables de préparer un grand évènement international tel que les Jeux méditerranéens 2021. Le recouvrement et la publicité peuvent être des bouffées d’oxygène pour l’APC d’Oran. Les autorisations des terrasses ne se feront plus au niveau des délégations communales et leur date d’expiration est pour le 15 septembre. Nous devrons changer notre comportement et être toujours à l’écoute du citoyen, indique M. Nour-Eddine Boukhatem. Cette réunion de travail a passé au peigne fin les problèmes qui devront être résolus au plus vite pour le bien être du citoyen oranais comme les projets qui sont déjà achevés comme l’annexe administrative de Bouamama, le marché de Hai Fellaoucen (El Barki) ou autres en cours de réalisation tel que les logements de Oussama (12 et 26 logements) qui sont à 70% de taux d’avancement, la crèche à El Minzah est à 30% de taux d’avancement, la bibliothèque de Akid Lotfi à 40% de taux d’avancement, ainsi que des sites qui sont en rénovation dont on cite le cinéma Marhaba qui a un délai de 9 mois ou la bibliothèque communale Régina de Bel Air. Les panneaux publicitaires et le recouvrement restent un vrai casse-tête pour les autorités locales. Les élus de l’APC d’Oran, ont réalisé durant leur mandat avec l’octroi du Château Neuf, la réalisation du R+3, l’école primaire de Belgaid réalisée en un temps record de 5 mois, mais restent des lacunes telles que l’hippodrome Antar Ibn Cheddad dont les constructions illicites pullulent et dont la société de la course ne donne rien à l’APC d’Oran. Par ailleurs, le maire a donné des instructions pour entamer une enquête sur le parc auto de la division d’hygiène et d’assainissement (DHA) et ouvrir un dossier sur les privés (140 camions), les guichets des tramways qui appartiennent à l’APC d’Oran. Que tous ceux qui gagnent de l’argent à Oran payent leurs impôts. Que tous les trottoirs (espaces domaniaux), soient libérés pour le citoyen oranais.

A.Yasmine