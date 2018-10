<span style='text-decoration: underline;'>Fin de crise à l’APC d’Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Le maire Smara Abdennour maintenu à son poste, le SG de l’APC limogé</span>

Après 48 heures de gel des activités des membres de l’APC d’Aïn El Türck, décidé par le wali d’Oran, suite aux soubresauts qui avaient caractérisé le fonctionnement de cette institution, le dénouement de la crise est survenu avant-hier tard dans l’après-midi, avec le maintien à son poste du maire contesté, Smara Abdennour.

En revanche, cette fin de crise n’a pas été sans dommage collatéral, puisqu’il a été procédé au limogeage du SG de l’APC, Mr Tewfik Saadoune. Son successeur Mr Kermas, a été nommé nouveau SG de l’APC d’Aïn El Türck, et installé par Mme Ferouani Fatima, la chef de daïra de Boutlélis, qui, rappelons-le, assure l’intérim à la daïra d’Aïn El Türck en l’absence de Mr Nouibet Kamal.

Quant aux raisons ayant conduit au limogeage de l’ex-SG, elles sont pour l’heure, méconnues, mais semblent probablement liées aux derniers événements ayant secoué l’APC d’Aïn El Türck dont un interminable bras de fer entre le maire Smara et un groupe d’élus de son assemblée qui avaient réclamé son départ.

D’autre part, et concernant le sort des 14 élus dissidents qui boycottent depuis maintenant 8 longs mois les délibérations communales, malgré les tentatives de médiation engagées par les pouvoirs publics et dernièrement par le DRAG de la wilaya d’Oran, il demeure ésotérique et vraisemblablement hypothétique. En effet, après avoir eu l’assurance de son maintien à la tête de l’exécutif communal, le président de l’APC Smara Abdennour, qui jouit désormais de la confiance des pouvoirs publics, mais également de la population locale à Aïn El Türck, a officiellement réintégré hier son bureau, accompagné de 4 de ses proches collaborateurs pour reprendre la gestion des affaires communales, alors qu’aucun signe de vie des 14 élus n’a été enregistré à l’APC. Font-ils toujours l’objet de gel de leurs activités au sein de l’Assemblée ?

La question reste à élucider. Quoiqu’il en soit, le blocage qui paralysait l’APC d’Aïn El Türck, semble être désormais levé. Les citoyens se réjouissent de ce dénouement dans la mesure où après ce retour au calme, leurs mandats pourraient enfin s’occuper de leurs préoccupations. En effet, d’importants chantiers attendent le maire et son staff, les uns inscrits dans le cadre du développement local, les autres, afférents au cadre de vie.

Aussi, des projets de grande importance, relatifs aux préparatifs des JM de 2021 et pour lesquels, la station d’Aïn El Türck a été retenue comme zone d’appui, doivent être relancés.

Karim Bennacef