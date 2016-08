Le mal de la stérilité

«Pour fuir la poésie et retrouver la paix des pierres, il faut d’autres déserts, d’autres lieux sans âme et sans recours. Oran est l’un de ceux-là». C’est là un extrait du célèbre recueil «L’été», publié il y a près d’un siècle par le romancier Albert Camus. Aujourd’hui encore, pour une grande majorité d’oranais vivant derrière les façades rutilantes de la ville promise au statut de métropole. Oran reste une cité sans âme et sans recours pour ceux qui aspirent, en vain à un cadre, de vie, collectif propre et verdoyant, sans la laideur et les poussières héritées par cinquante années de laxisme et de tâtonnements. Certes, le problème de l’eau potable a été presque entièrement réglé pour des habitants habitués à boire de l’eau saumâtre. Des déficits en infrastructures et équipements, ont été quel que peu réduits, grâce aux ressources de la rente pétrolière. Oran se prépare même à accueillir en 2021 les jeux méditerranéens. Et grâce au Rai, aux cabarets de la corniche oranaise, et aux agitations folkloriques rédhibitoires, la cité à gagné son titre de «Wahran El Bahia» ; Oran la joyeuse, qui tente vainement de cacher ses maux et ses déplaisirs. Soumise au diktat d’une faune d’énergumènes installés sur l’un des odieux créneaux mafieux de l’enrichissement illicite, la drogue, le vol, le recel, et les trafics en tous genres. La cité oranaise offre, chaque jour à sa majorité d’oranais silencieuse, son lot de dépit, de frustrations et d’inquiétudes. Les ambulants et les marchands illicites squattant les trottoirs, les ânes galopant le long d’une double-voie à grande circulation, les colporteurs d’eau dans des citernes douteuses, les déchets et détritus inondant certains quartiers, les gravas de chantier abandonnés ici et là, le règne des «m’targuias» gérant le stationnement, le chaos qui règne dans le transport urbain, la clochardisation avancée des espaces publics à l’intérieur des cités d’habitat, les chantiers inachevés et presque abandonnés, et bien d’autres tares sociales et urbaines attestent de la régression vers le chaos et l’age de pierre. Et ceux comme le célèbre Albert Camus, qui recherchaient des déserts sans âme pour fuir la poésie, ne peuvent même plus retrouver «la paix des pierres», aujourd’hui, remplacée par les remous, les conflits et les agressions sur le patrimoine foncier et immobilier. De la place historique du 1er Novembre avec les deux lions ornant la façade de la Mairie, à la belle coupole des anciennes halles centrales aujourd’hui démolies, en passant par l’hideuse passerelle au bout du front de mer et les pierres du sous-sol qui s’affaissent et se révoltent aux abords du pont Zabana, beaucoup d’exemples sont là, illustrant on ne peux mieux le chaos urbain installé depuis longtemps sur la Cité. Pourtant, le discours officiel est souvent axé sur la nécessité d’identifier, de cerner tous les problèmes et situations critiques constituant autant de «points noirs» devant être gérés et réglés par les responsables concernés. Et d’un hiver à un autre, la pluie sème la peur et la désolation à travers de nombreux quartiers. Les trottoirs du centre-ville, refaits il y a six ans, avec le fameux «béton imprimé », offrent à chaque fois, aux passants des flaques d’eau retenues par les pavés gondolés. Des trottoirs qui accentuent par leur grisaille hideuse, une ambiance lugubre et morose. Oran, la ville «laide comme une pierre», comme l’écrivait jadis Camus, ne cesse encore de souffrir du mal et de la stérilité qui la ronge depuis trop longtemps.

Par S.Benali