<span style='text-decoration: underline;'>Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail </span>:<br><span style='color:red;'>Le manque de prévention continue à faire des victimes</span>

L’ article 6 de la loi N°88/07 du 26 janvier 1988, stipule qu’en fonction de la nature de l’activité et des risques, le travailleur doit bénéficier de vêtements spéciaux, d’équipements et dispositifs individuels de protection d’une efficacité reconnue.

Toutefois, par manque de culture, un certain nombre de travailleurs en Algérie, négligent cet aspect préventif, qu’ils soient maçons, peintres en bâtiments électriciens ou autres le nombre de victimes d’accidents de travail fait presque quotidiennement des victimes.

Ces accidents peuvent être fatals telles les chutes d’une hauteur trop élevée ou l’électrocution. Le service des brûlés de l’EHU d’Oran, a reçu plusieurs cas d’électrocutions, se soldant bien des fois par des décès. Brûlé par électrocution, le minimum de sécurité n’était pas observé par ces derniers ni par leur employeur, sinon comment expliquer ces conséquences plus que dramatiques.

Il est plus qu’impératif en pareil cas, de bénéficier d’habits et de matériels isolants. Le nombre croissant des accidents de travail de même que celui de maladies professionnelles, est en perpétuelle croissance. Notons, que les chiffres avancés par des statistiques officielles, ne reflètent nullement la réalité. Car, nombreux sont les employeurs qui ne déclarent pas leurs ouvriers.

Cet état de fait a été surtout constaté chez les travailleurs en bâtiment. Au courant de l’année écoulée, selon les différents bilans communiqués par les services de la Protection civile et ceux hospitaliers, une vingtaine de maçons ont été victimes de chutes mortelles dans des chantiers, au niveau d’Oran. Le secteur du BTP, reste le secteur où le plus grand nombre d’accidents de travail ont été enregistrés. Selon les enquêtes menées sur le terrain par les services concernés, on démontre que dans ce genre d’accidents, la responsabilité est partagée entre l’employeur et la victime.

Certes, des chiffres officiels sont avancés pour la wilaya d’Oran c’est plus de 3000 accidents de travail qui sont enregistrés chaque année alors qu’au niveau national, on estime ce genre d’accidents à plus de 60 000. Ainsi, près de 85 000 accidents du travail et de maladies professionnelles sont enregistrés annuellement et 80% de ces accidents surviennent dans les chantiers du bâtiment, travaux publics et autres professions périlleuses.

Il faut pourtant préciser, qu’un certain nombre d’accidents ne sont pas déclarés car, les employés ne sont pas déclarés par leur employeur et en cas d’accidents ou de maladie professionnelle s’ils sont exposés à des produits chimiques ou caustiques, ces travailleurs se retrouvent livrés à eux-mêmes.

Quant aux maladies professionnelles et qui touchent de plus en plus de personnes car, la manipulation de certains produits n’est pas respectée, continue elle aussi à faire des victimes même si c’est à long terme comme le cas des cancers provoqués par l’amiante. Comme on retrouve aussi les dermatoses professionnelles qui sont des affections cutanées causées le plus souvent par contact de la peau avec des substances chimiques manipulées sur le lieu de travail.