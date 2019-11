<span style='text-decoration: underline;'>La campagne électorale entre aujourd’hui dans sa 2e semaine</span>:<br><span style='color:red;'>Le marathon électoral continue</span>

Au plan de la médiation, force est de constater que durant la première semaine, les candidats n’ont pas raté une miette de médiatisation. Chaque Direction de campagne a pris sur elle de diffuser toutes les activités de son candidat sur le Live Facebook.

La campagne électorale entame aujourd’hui sa deuxième semaine. Le processus semble avoir réussi à franchir un cap. Ce ne fut pas facile pour les candidats qui ont du, par moment, affronter les foudres de citoyens opposés à la tenue du scrutin présidentiel. Durant ce laps de temps qu’on pensait difficile à négocier, les prétendants à la magistrature suprême du pays ont tout de même réussi à se déplacer dans plus d’une vingtaine de Wilayas.

D’Est en Ouest et du Nord au Sud, Tebboune, Belaïd, Benflis, Bengrina et Mihoubi ont réussi à organiser des meetings un peu partout dans le pays et délivré leurs messages aux électeurs. Ainsi, si dans la forme la campagne électorale avait suscité quelques craintes et connu quelques perturbations légères, dans le fond par contre, les cinq candidats ont eu le loisir de dérouler leur programme à travers des propositions concrètes pour certaines et plutôt difficile à mettre en œuvre pour d’autres. En tout état de cause, l’on aura compris que les cinq s’accordent sur pas mal de points, notamment les questions en relation avec l’amendement de la Constitution. Mais au moment où tout le monde estiment nécessaire de refonder tout l’édifice parlementaire, ainsi que les assemblées locales, Abdelmadjid Tebbouue se distingue par une vision moyenne « pressée » sur le sujet.

A l’exception de cette « singularité » qui de ne pas en être une, au sens où des législatives anticipées s’imposeront à n’importe quel président, vu le contexte politique de l’heure, l’ensemble des candidats ont, lors de la première semaine de leur campagne, lourdement insisté sur le caractère social de l’Etat et donc de l’approche tout aussi sociale que devra avoir l’économie du pays.

Nonobstant les mégaprojets, du genre une ligne de train Alger-Tamenrasset ou autres grandes réalisations promises aux électeurs, les cinq candidats semblent avoir une « peur bleue» d’aborder frontalement la question des subventions. Ils en ont, certes, tous parlé, mais personne n’a mis en évidence le risque de paupérisation subite qui pourrait frapper de larges couches de la société. C’est effectivement un thème pas très électoraliste.

Au plan de la médiation, force est de constater que durant la première semaine, les candidats n’ont pas raté une miette de médiatisation. Chaque Direction de campagne a pris sur elle de diffuser toutes les activités de son candidat sur le Live Facebook.

Une pratique nouvelle en Algérie et qui a réussi à capter l’intérêt de plusieurs millions d’utilisateurs des réseaux sociaux. Il faut savoir, en effet, et là on ne peut pas mentir, ces Lives facebook et les différés sont suivis par des millions de citoyens, majoritairement jeunes. Il reste que la médiatisation est à double tranchant, puisque les anti-présidentielle ont, eux aussi, fait un usage très large des réseaux sociaux dans des tentatives de discréditer les candidats. Ainsi, toutes les «opérations de chahut» de la campagne ont fait le buzz sur Internet et ont été vu autant que les vidéos de promotion de la campagne électorale.

Il convient de souligner que dans les annales des scrutins en Algérie, c’est bien la première fois qu’une campagne électorale bénéficie d’autant de couverture médiatique. Faut-il préciser, à ce propos, que toutes les chaînes de télévision algériennes ont consacré une grande partie de leur grille des programmes à l’événement électoral.

La deuxième semaine ne donne pas d’indication particulière. La campagne gagnera en vitesse et il faut s’attendre à ce que la contre-campagne, celle des anti-élections aille crescendo. De là à parler d’un clash entre les deux, les observateurs de la scène nationale évacuent pareil scénario, même s’il n’est pas exclu que quelques excités fassent parler d’eux.

Nadera Belkacemi