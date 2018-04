<span style='text-decoration: underline;'>Les investissements ont enregistré un recul de moins de 29% en 2017 </span>:<br><span style='color:red;'>Le marché de la téléphonie fixe et mobile au ralenti</span>

Le marché de la téléphonie a connu l’année écoulée une stagnation voire même un léger recul, c’est en effet, le constat fait par hier à Alger par le président du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), Mohamed Ahmed Nacer.

D’ailleurs, le montant des investissements consentis par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile au titre de l’exercice 2017, s’élève à 62 milliards de DA contre 87 milliards de DA en 2016, soit une baisse de 29%. Selon le DG de l’ARPT qui intervenait hier à Alger lors d’une conférence de presse consacrée pour la présentation du bilan de son institution durant l’année écoulée, cette baisse s’explique notamment, par l’acquisition en 2016 des licences 4G par les 3 opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que par le volume important des investissements réalisés durant la même année, par les opérateurs de téléphonie mobile. «Pour la période allant de 2001 à 2017, le montant cumulé des investissements bruts réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, s’élève à 1 235 milliards de DA, soit environ 11 milliards USD», a-t-il rappelé.

«Il est à remarquer, que le nombre d’abonnés aux réseaux fixe et mobile, a connu une stabilité au cours de l’année 2017 par rapport à l’année 2016», a indiqué le DG de l’ARPT. Selon le même responsable, à fin décembre 2017, le parc d’abonnés au réseau de téléphonie fixe, a atteint 4,052 millions d’abonnés, soit une baisse de 130 374 abonnés par rapport à 2016. Cette situation s’explique par «la baisse du parc filaire et WLL, consécutive aux opérations d’assainissement du parc abonnés opérées par l’opérateur AT, baisse atténuée par la progression du parc abonnés 4G LTE». Pour la proportion des ménages disposant d’une ligne fixe, M. Mohamed Nacer a indiqué qu’à la fin décembre 2017, 57,60% des ménages disposent d’une ligne de téléphonie fixe.

Le conférencier a estimé que la répartition du parc global d’abonnés mobiles (GSM, 3G et 4G) par formule (prepaid/ postpaid), demeure en faveur de prepaid. Il est à remarquer que pour le segment GSM, à fin 2017, OTA détient 41,89%, suivi respectivement par ATM avec 32,36% et WTA avec 25,75%. Cette situation s’explique par le fait qu’OTA, en plus d’être le dernier entrant sur le marché 3G, disposait du plus grand parc abonnés GSM avant l’avènement des technologies 3G et 4G. Pour la télé-densité, elle a connu une légère baisse, conséquence de la stabilité du parc global de la téléphonie mobile et de l’augmentation de la population.

La 4G enregistre une hausse supérieure à 500%

Quant au parc de téléphonie mobile (GSM, 3G & 4G), il a connu, durant l’année écoulée, une stabilité, passant de 45,818 millions abonnés fin 2016 à 45,846 millions en 2017, a indiqué encore le même responsable qui explique cette tendance à la stabilité, à l’instar d’autres pays, par «la saturation du marché de la téléphonie mobile». Le parc d’abonnés GSM, quant à lui, a atteint 14,385 millions abonnés au 31 décembre 2017, contre 20,125 millions en 2016, soit une diminution de 29%. Cette diminution s’explique essentiellement par «la migration des abonnés vers les réseaux de nouvelles technologies 3G et 4G. À fin 2017, les trois opérateurs de téléphonie mobile de 3ème génération (3G), sont déployés dans les 48 wilayas». Au 31 décembre 2017, le parc d’abonnés 3G, a atteint 21,592 millions abonnés contre 24,227 millions à fin 2016, soit une diminution de 11%. Cette évolution est due à une migration partielle des abonnés de la 3G vers la 4G, ce qui constitue une tendance naturelle.

Le parc d’abonnés 4G, pour sa part, a enregistré une forte hausse, passant de 1,465 million abonnés à fin 2016 à 9,868 millions à fin 2017, soit une évolution de plus de 570%. Cette progression est due essentiellement à la migration des abonnés GSM et 3G vers la nouvelle technologie 4G. Malgré l’évolution remarquable du parc d’abonnés 4G, ce dernier reste sensiblement inférieur au parc d’abonnés 3G, ce qui s’explique principalement par: l’absence de couverture 4G au niveau de certaines wilayas; Les prix d’acquisition des terminaux (Smart Phones) compatibles 4G.

Alger: Noreddine Oumessaoud