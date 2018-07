<span style='text-decoration: underline;'>Le chômage en recul à 11,1% en avril 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>Le marché de l’emploi tient le coup malgré la crise financière</span>

Les jeunes de la tranche d’âge 16-24 ans, sont au chômage à 26,4%. Un taux plutôt élevé, presque inquiétant, bien qu’en baisse par rapport à septembre 2017 où il était de l’ordre de 28,3%. Le recul est de 1,9 point. C’est peut-être appréciable, mais pas suffisant.

Le taux de chômage a connu une année, une relative stagnation en 2018, malgré la tension qui frappe les finances du pays, avec à la clé, l’abandon de quelques projets créateurs d’emplois. Les derniers chiffres rendus publics par l’ONS, le situent à 11,1% en avril 2018. Ce taux est en baisse par rapport au dernier pointage, réalisé en septembre 2017 où il était de l’ordre de 11,7%. La baisse est donc de 0,6 point entre les deux périodes. Ces proportions qui donnent forcément un taux d’occupation d’emploi de l’ordre de 89,9% de la population active, renvoie à une réalité chiffrée qui fait ressortir le nombre de 1,378 million de personnes en recherche d’emploi en Algérie. Ils étaient 1,440 million de personnes en septembre 2017. Et en remontant jusqu’en avril de l’année dernière, l’ONS avance le chiffre de 1,508 million de personnes au chômage. Ainsi, bien que légère, la tendance est en baisse constante, ce qui suppose un degré de résilience appréciable de l’économie nationale face à la crise, puisqu’elle continue à créer de l’emploi sur une année, après une destruction causée par la crise financière entre 2015 et 2016.

Ce constat positif cache mal néanmoins quelques nuances qui font la faiblesse du marché de l’emploi. Ainsi, sur les 11,1 % de chômeurs, l’élément féminin est plus touché par le phénomène. Elles sont 19,5% de femmes à en souffrir, contre 9% pour les hommes. Cela renvoie à un taux d’emploi relativement intéressant pour l’élément masculin, sauf que les jeunes de la tranche d’âge 16-24 ans, sont au chômage à 26,4%. Un taux plutôt élevé, presque inquiétant, bien qu’en baisse par rapport à septembre 2017 où il était de l’ordre de 28,3%. Le recul est de 1,9 point. C’est peut-être appréciable, mais pas suffisant, disent les observateurs.

Quant à la qualification des chômeurs, l’ONS rapporte dans son étude, que «680.000 chômeurs n’ont aucun diplôme, soit près de la moitié de l’ensemble de la population en chômage», presque la moitié (49,4%).

Sur l’ensemble de la population en chômage, «les diplômés de la formation professionnelle en constituent 25,7%, alors que les diplômés de l’enseignement supérieur en forment 24,9%.

En moyenne, 6 chômeurs sur 10 sont des chômeurs de longue durée, soit 59,2% cherchant un poste d’emploi depuis une année ou plus. Les chômeurs sont toutes les personnes âgées de 16 à 59 ans, sans travail et qui ont déclaré être disponibles pour travailler et ont entrepris des démarches, sur la période considérée, en vue de trouver un emploi», note le document de l’ONS.

Il faut dire également, que la baisse du chômage est d’autant plus significative que la population active a progressé de près de 128.000 individus. «Le nombre de la population active a atteint 12,426 millions de personnes, contre 12,298 millions de personnes en septembre 2017» lit-on dans le rapport qui explique que «cette variation est la résultante d’une augmentation plus conséquente du volume de la population occupée (avec un solde positif de 190.000), associée à une baisse du volume de la population à la recherche d’un emploi au cours de cette même période (une diminution de 62.000)».

L’un des indices importants de l’emploi en Algérie, et qui a trait à l’emploi féminin, celui-ci, fait ressortir un taux d’occupation de «17,9% de la population occupée totale en avril 2018». Cela reste très en deçà des attentes et illustre la tension qui concerne le marché de l’emploi et le fait que la femme en subit les conséquences. L’autre indicateur dudit marché de l’emploi, est la hausse de la précarité. En effet, l’ONS note une augmentation du volume de l’emploi salarié non permanent par rapport à septembre 2017, «avec un solde positif de 231.000, ainsi qu’une augmentation moins importante du volume des salariés permanents par rapport à septembre 2017». En d’autres termes, l’économie nationale crée de l’emploi mais aggrave la précarité.

Alger: Smaïl Daoudi