<span style='text-decoration: underline;'>Son chiffre d’affaire a atteint 152 Mds de Da</span>:<br><span style='color:red;'>Le marché des assurances en hausse de 6% en 2019</span>

Le marché national des Assurances, toutes activités confondues, a réalisé de bonnes performances en 2019, avec une croissance annuelle de 6%. Le chiffre d’affaires du secteur a atteint 152,1 mds de DA en 2019, contre 143,3 mds de DA en 2018 (+6,1%).

Ainsi, le Conseil National des

Assurances a indiqué qu’en

2019, les assurances de dommages ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 131,8 mds de DA, s’accaparant, ainsi, une part de marché de 86,7%. Une tendance haussière est observée, dans toutes les branches des assurances de dommages, notamment en assurances «IRD» (+10,4%) et «agricole» (+8,5%). Avec 52,5% de part de marché, l’assurance «automobile» a enregistré un chiffre d’affaires de 69,2 mds de DA, soit une très légère hausse (+0,3%) comparativement à 2018. «Cette stagnation persiste malgré la commercialisation de nouveaux produits et l’élargissement du réseau suite à la création de nouvelles agences», observe le CNA. Avec un chiffre d’affaires de 17 mds de DA, les risques obligatoires marquent une augmentation de 15,4% et ce, suite à la révision, à la hausse, du tarif relatif à la garantie «Responsabilité Civile», fait encore remarquer la même source. Ces risques détiennent 24,6% du portefeuille de la branche. Les garanties facultatives, qui dominent le portefeuille «automobile», avec une part de 75,4%, enregistrent quant à elles une régression de 3,8% par rapport à 2018. La branche a été marquée par la baisse du nombre de contrats particuliers, entrainant, de ce fait, une perte dans le portefeuille.

Quant à la branche Incendie et Risques Divers «IRD», elle achève l’année 2019 avec un chiffre d’affaires de 51,5 mds de DA, en hausse de 10,4% comparativement à la fin 2018, générée par l’entrée en portefeuille de nouvelles affaires. Cette croissance trouve son origine dans la hausse de la production de la sous-branche «incendie, explosions et éléments naturels», de 12,4% par rapport à la même période de 2018. Celle-ci détient 71,6% du portefeuille de la branche «IRD».

L’assurance transport a augmenté de 5%

Cette tendance est expliquée, en partie, par l’accroissement du chiffre d’affaires de la garantie «incendie» de 11,3%, mais aussi l’augmentation de la production des assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) de 17,9%, suite à la hausse des primes d’importants contrats, la signature de nouveaux contrats et la commercialisation du produit via les partenaires de bancassurance, explique le CNA.

La sous-branche «autres dommages aux biens» enregistre une hausse de 13,8% par rapport à l’an dernier et détient une part de 23,2% du portefeuille de la branche «IRD». Contrairement à cette tendance haussière, la sous-branche «Responsabilités civiles», affiche un repli de 11,4% par rapport à la fin 2018, et une part de 4,7% du chiffre d’affaires de la branche.

L’assurance «transport» a augmenté de 5%, en raison de la hausse enregistrée au niveau de la sous-branche «transport aérien». Cette dernière augmente de 40% et occupe une part de 30% du total des réalisations de la branche, grâce à la souscription de nouvelles affaires en «assurance spatiale», analyse la même source. En revanche, le «transport maritime», dont la part s’élève à 50,6%, marque une régression de 7,2% au vu de la conjoncture économique 2019 dont la baisse du volume des transactions et le nombre des expéditions. La sous-branche «transport ferroviaire» recule de 21,2% par rapport à la même période de 2018.

La branche agricole a continué sa progression avec une hausse de 8,5%, résultant de la hausse du chiffre d’affaires des sous-branches «production animale» (+28,8%), «production végétale» (30,6%) et «autres dommages agricoles» (53,1%).

L’origine de cette progression réside, selon le CNA, dans la signature de plusieurs conventions en «multirisque bovine», «multirisque caprine» et «multirisque serres». Quant aux sous-branches «incendie et multirisques agricoles» et «Responsabilité civile agriculteur», celles-ci ont diminué respectivement de 25,8% et 42,7%.

Comparativement à 2018, l’assurance «crédit» a marqué une hausse de 6,5%, générée par la sous-branche «crédit domestique» qui a évolué de 36,7% suite à la souscription de nouvelles affaires. La sous-branche «crédit à la consommation» a baissé de 64%. De même, le «crédit immobilier» a accusé une régression de 6%, suite à l’arrêt d’octroi des crédits à taux non bonifiés (la SGCI ne couvre que les prêts à taux non bonifiés accordés par la CNEP banque), explique les experts du CNA.

Assurances de personnes: hausse de 12% du chiffre d’affaires

Pour ce qui des assurances de personnes, leur production a atteint 14,3 mds de DA en 2019, marquant ainsi une hausse de 12%, comparativement à 2018. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la branche «Accident» s’est élevé à 1,9 milliard de DA contre 1,6 milliard de DA en 2018, soit une progression de près de 18%, tirée, principalement, par les branches «individuelle accident- adhésion collective», notamment suite au lancement de nouveaux produits : «Individuelle Accident forfaitaire» et «assurance scolaire» qui ont progressé respectivement de 89,4% et 26,3%, précise le CNA.

La production de la branche «Maladie» affiche, à fin 2019, un montant de 100 millions de DA, généré uniquement par la sous-branche «assurance maladie », en évolution de 4,9% comparativement à la même période de 2018.

La branche «Assistance» recule de 6,1%, passant de 2,8 mds de DA, fin 2018, à 2,6 mds de DA, fin 2019. Un recul expliqué par les assureurs par «la suspension de la commercialisation de la garantie «Rapatriement de corps» et le repli de la garantie «Assurance voyage et assistance» suite à la baisse du nombre de visas accordés». La production cumulée par la branche «Vie-décès» est de l’ordre de 5,3 mds de DA, en hausse de 18,8%, comparativement à l’exercice précédent qui totalise 4,5 mds de DA.

Cette tendance est engendrée, principalement, par la garantie «Assurance temporaire décès» qui augmente de 17% et détient 32,4% de part du marché et la contribution de la garantie «Assurance groupe des emprunteurs», avec un taux de 89,2% et une part de marché de 2,1% et ce, suite au recouvrement des impayés des années antérieures et le renouvellement des contrats des partenaires bancaires.

La branche «capitalisation» enregistre au titre de l’exercice 2019, et contrairement à 2018 qui n’a connu aucune production, un chiffre d’affaires de près de 3 millions de DA. Les primes émises collectées par la branche «Prévoyance collective» se sont élevées à 4,2 mds de DA, en évolution de près de 15% comparativement à la fin 2018, tirées essentiellement par la sous-branche «Assurance groupe» qui détient 96,7% du portefeuille de la branche et réalise, à elle seule, 16,2% d’évolution.

Cette tendance positive est essentiellement due au «réajustement de la prime de la Sonatrach et la signature de 2 importants contrats (OOREDOO et AGB)», explique le CNA. Le produit «perte de licence» a accusé une régression de 12,1%, par rapport à l’année 2018 et cumule une production de 141,3 millions de DA.