<span style='text-decoration: underline;'>Dévaluation du dirham, extrême misère, des bousculades mortelles…</span>:<br><span style='color:red;'>Le Maroc au bord du précipice</span>

Des pans entiers de la population marocaine souffriront sérieusement des conséquences de la «libéralisation du dirham» (imposée par le FMI), sur le pouvoir d’achat des populations. Les syndicalistes mettent en garde contre la réédition des «émeutes du pain» d’il y a près de 37 ans. Le 20 juin 1981, la Confédération démocratique du travail marocaine (CDT) et des partis d’opposition, avaient appelé à une grève générale qui dégénère en émeutes à Oujda, Berkane et Nador mais, surtout à Casablanca. La répression à l’époque était féroce.

Les incidents mortels en relation avec des situations d’extrême pauvreté se multiplient au Maroc. Quelques semaines après le décès par étouffement de 15 femmes et 3 enfants, lors d’une distribution de nourriture, deux «femmes-mulets» à la frontière maroco-espagnole, ont succombé dans une gigantesque bousculade, comme on voit souvent au Maroc. Ces deux scènes terribles, mais du tout rares au royaume, dépeignent une réalité socio-économique désastreuse et qui se complique à mesure que Rabat met en place les instruments de réformes financières imposés par le FMI. Les manifestations sociales se font quotidiennes dans de nombreuses régions du Maroc. Dans la région de Jerada au nord du pays, les travailleurs multiplient les grèves sauvages dans le but d’attirer l’attention des autorités, elles-mêmes impuissantes devant le diktat des institutions financières internationales.

Désormais, appelé le «Hirak de Jerada» allusion aux manifestations qui ont secoué la région du Rif, le mouvement de protestation est né, là aussi, à la suite de la mort violente de deux frères ouvriers dans une mine de charbon. Le mouvement se durcit et prend des proportions de plus en plus politiques, interpellant directement le roi du Maroc dont l’actualité est aux antipodes de la souffrance de son peuple. On l’annonce très souvent en vacances en Occident. Sur le terrain, les habitants semblent avoir trouvé le ton qu’il faut et organisent plusieurs manifestations de rue, avec un objectif précis, celui de trouver une alternative économique à l’exploitation des puits d’extraction de charbon dans la ville de Jerada. Le complexe minier a cessé toute activité en 1998. La région habitée par 43.000 habitants, souffre d’un chômage à hauteur de 39%. En réaction aux préoccupations, les citoyens de Jerada, ont eu droit à un coup de gueule du ministre des Energies et des Mines qui avait poussé un cri de colère devant le laxisme des autorités locales. Mais, un coup de gueule, ça ne nourrit pas.

Aujourd’hui, le Maroc semble prendre le même chemin, résultat d’une gestion chaotique et d’une paupérisation systématique de larges couches de la population. Etant fortement dépendant des importations de carburant, de produits alimentaires, de biens et d’équipement, un flottement du dirham qui conduira forcément à sa dévaluation, aura un effet dévastateur sur le pouvoir d’achat des Marocains, déjà mis à mal. «La majeure partie de la population a de petits salaires, des petites retraites ou est au chômage. Et comme ces gens ne peuvent pas augmenter leurs revenus, pire, leurs revenus baissent, ils font l’impasse sur plusieurs services pourtant nécessaires: ils vont moins chez le médecin et se soignent moins bien. Cela, a donc des répercussions sur leur santé», explique les observateurs de la scène marocaine.

D’ailleurs, au premier jour de la «libéralisation» du dirham, le décès des deux femmes a été signalé. Un très mauvais présage pour une société qui s’attend au pire. Les deux décès ont eu lieu à Sebta. Hormis les communiqués des autorités de part et d’autre, aucune réaction ni mesure préventive. Il faut dire que le phénomène n’est pas directement lié à la situation de ces derniers jours. Les médias locaux dénoncent, depuis 2009, un décompte macabre qui ne semble pas émouvoir les autorités de la région et encore moins Rabat qui donne l’impression d’être à mille lieux de la souffrance de ces femmes.

Les scènes de milliers de femmes traversant la frontière avec des d’immenses ballots de marchandises, fait partie des images que le royaume veut supprimer de son «CV». Mais supprimer des images n’enlève pas le mal. Et lorsque ce mal provoque des morts violentes parmi une population pauvre, laissée pour compte par le Makhzen et corvéable à merci par des contrebandiers sans scrupules, le pays est véritablement au bord du précipice.

Smaïl Daoudi