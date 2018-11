<span style='text-decoration: underline;'>Djamel Belmadi </span>:<br><span style='color:red;'>«Le match contre le Togo sera difficile»</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, Djamel Belmadi, a indiqué que la rencontre contre le Togo du 18 novembre au stade communal de Lomé s’annonce difficile face à un adversaire qui s’est totalement relancé dans la course à la qualification à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 de football.

«Le match s’annonce difficile contre un adversaire qui s’est relancé après son succès contre la Gambie. L’équipe du Togo était mal barrée dans les éliminatoires et elle revient de loin avec des buts dans les arrêts de jeu. Ça veut dire que c’est une équipe qui joue jusqu’au bout. J’imagine que le Togo va nous mettre au défi physique comme toutes les équipes que l’on a affrontées en déplacement», a déclaré Belmadi en conférence de presse à Sidi-Moussa (Alger). Le coach des Verts appréhende beaucoup le fait de disputer cette rencontre sur une pelouse synthétique et en mauvais état.

«C’est la première fois de ma carrière d’entraîneur et même de joueur que je vais jouer sur un terrain en tartan. Cela me paraît assez anormal qu’on joue un match international sur cette surface de jeu», a-t-il pesté.

D’autre part, le meneur de jeu des Verts Yacine Brahimi est incertain pour la rencontre de dimanche à cause d’une blessure contractée lors du dernier match de son club Porto en championnat. «Brahimi est blessé et risque de ne pas jouer mais nous avons des solutions dans le cas où le joueur serait officiellement forfait, à l’instar de Benzia et Ounas», a-t-il dit.

Quant au défenseur de l’ES Sétif Abdelkader Bedrane, il a été appelé à la rescousse en raison de l’état de forme de Rafik Halliche.

La sélection algérienne a entamé lundi un stage au Centre technique de Sidi-Moussa en prévision de la rencontre contre les Eperviers du Togo. Les coéquipiers de Ryad Mahrez ont effectué une première séance et une seconde se déroule actuellement. Les Verts poursuivront leur regroupement jusqu’à vendredi, jour de leur déplacement à Lomé pour croiser le fer avec le Togo. Sur place, les Algériens effectueront deux séances d’entraînement dont une la veille du match au stade communal doté d’une pelouse synthétique.

L’Algérie et le Bénin occupent la tête du groupe D avec 7 points devant le Togo et ses cinq points. La Gambie ferme la marche avec deux points. Les deux premiers à l’issue de la phase de poules se qualifient pour la Coupe d’Afrique des nations 2019.