<span style='text-decoration: underline;'>MCO - JSS </span>:<br><span style='color:red;'>Le match de la confirmation pour El Hamri</span>

Après avoir réussi à sortir la tête de l’eau le vendredi passé, en réalisant une belle victoire en déplacement face au MOB, les Hamraoua, sans répit, sont appelés à accueillir cet après-midi, la JS Saoura, dans le cadre de la mise à jour de la de la 17ème journée.

Revigorés sur le plan comptable et psychologique, les Rouge et Blanc sont décidés à ne rien lâcher et à enchainer avec un succès vu que ce match est important et qui s’annonce difficile pour El Hamri.

Belatoui insistant fortement sur la récupération, a accordé une journée de repos aux joueurs au retour de Bejaia, pour leur permettre de récupérer des forces. Le premier responsable de la barre technique, comptera sur les éléments les plus en forme et sur les nouvelles recrues dont Aouedj et Mohammedi, qui avaient donné un grand plus et satisfaction face à Bejaia. Les gars d’El Hamri, veulent profiter pleinement de la situation actuelle de la JSS, pour se transcender. Le départ du coach de la Saoura Neghiz, laisse planer le doute au sein de l’équipe, qui traverse des moments difficiles avec des joueurs au moral plus bas.

Les joueurs d’El Hamri, ne jurent que par la victoire quelle que soit la situation de l’adversaire pour se remettre en confiance et surtout s’extirper et remonter au classement. Les Oranais ne doivent pas se louper, surtout, qu’ils auront l’opportunité d’accueillir le vendredi prochain à domicile l’USMBA à Zabana. Belatoui va certainement opérer quelques changements en fonction de la physionomie du match et de l’adversaire. Côté effectif l’attaquant Nadji (blessé), reste incertain. Le staff technique devra récupérer le défenseur Sebbah qui a purgé sa suspension. Belatoui songe à aligner la même équipe qui dispose du MOB, hormis Nadji.

Les camarades de Halaimia, ont effectué hier, leur dernière séance d’entraînement à Zabana. Belatoui en a profité, pour effectuer les dernières retouches et a divulgué la liste des 18 joueurs convoqués pour le match. Les convoqués, ont rallié en fin de séance d’entraînement l’hôtel Phoenix. De son côté, le président Belhadj, qui n’a pas caché sa joie après la victoire face au MOB, a promis deux mois de salaires à ses joueurs, pour les motiver davantage et aurait même promis une prime conséquente en cas de succès contre la Saoura et l’USMBA.

B.Sadek