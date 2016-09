<span style='text-decoration: underline;'>CHAMPIONNAT DE LIGUE UNE - 5EME JOURNÉE : MCA - MCO</span> :<br><span style='color:red;'>Le match de la confirmation pour El Hamri</span>

Ayant réalisé un sans faute depuis l’entame de la saison, ce qui leur a valu de se positionner en tête du classement, les rouges et blanc d’El Hamri ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, ils seront en appel ce vendredi, le soir, en déplace ment sur la pelouse du stade Omar Hammadi, pour affronter le MCA, en huis clos, dans le cadre de la 5e journée du championnat de ligue une. Même si les hommes de Belatoui visent l’exploit, leur confrontation s’annonce difficile face au doyen, qui se trouve à mal, et qui veut se racheter, suite à sa défaite inattendue, le week-end passé face au NAHD. Autant dire, que l’indécision planera, avant le coup d’envoi de la partie. Bien motivés et revigorés, les coéquipiers de Boudoumi, sont déterminés à revenir à la maison avec un bon résultat, histoire de prouver leur bonne santé et leur résolution à aller de l’avant. Côté effectif, le MCO devra aborder le match face au MCA, avec quelques absences et non des moindres. Belatoui devra donc se passer des services du défenseur Sebbah, (blessé), et de l’attaquant Souibaah, (suspendu), tandis que Delhoum reste incertain, à cause d’un traumatisme crânien sans gravité. Le joueur devait passer un scanner, pour être fixé sur la nature de sa blessure. L’axe central de la défense va certainement poser des problèmes au coach. Pour se faire, le responsable technique Hamraoui n’aura pas d’autre choix, que de compter sur le duo Belabbes/Gafaïti, qui semble plus indiqué pour ce match. Pour le reste, ce sera sans changement par rapport à la précédente rencontre face à Belabbes.

DERNIERS RÉGLAGES HIER À ZABANA

C’est hier soir, à l’heure du match, que les coéquipiers de Berramla ont effectué leur ultime séance d’entraînement. Belatoui en a profité, pour dévoiler sa liste des 18 joueurs, appelés à effectuer le voyage à Alger. Aussi il a opéré quelques réglages, et a plus axé son travail sur le volet psychologique. Au cours de cette séance, les joueurs devaient percevoir une prime de 14 millions de cts, concernant les deux derniers matchs gagnés, face à Relizane et face à l’USMBA. Baba, qui veut mettre les joueurs dans de bonnes conditions, joue la carte de la motivation, pour pousser sa troupe à se transcender.

DÉPART HIER MATIN PAR ROUTE, MISE AU VERT À L’HÔTEL RYAD

En prévision de leur match face au MCA, prévu demain vendredi, en déplacement à Bologhine, la formation du Mouloudia d’Oran, s’est déplacée hier matin, à destination de la capitale. Les camarades de Souibaah devaient effectuer une séance d’entraînement à leur arrivée, sur la pelouse du stade communale de Dar El Beida. Pour ce qui est de leur mise au vert, les Hamraouas ne sont pas descendus à l’hôtel Hilton comme prévu, en raison de la présence dans cet hôtel de l’équipe adverse. Finalement, c’est à l’hôtel Ryad de Sidi Fredj, que la délégation Hamraoui a élu ses quartiers.

HICHEM CHÉRIF : «ON EST DÉCIDÉ À REVENIR AVEC UN BON RÉSULTAT»

L’attaquant Hamraoui, qui ne cesse de s’illustrer au fil des matchs, estime que son équipe est plus que jamais décidée, à ne rien lâcher face au Doyen : « L’équipe est fin prête, pour poursuivre son chemin. Notre moral est beau fixe. Donc, on va se présenter sur le terrain de Omar Hammadi, en conquérants et non en victimes, même si l’adversaire est une grande équipe. Tous les joueurs ont bien travaillé et aborderont ce match avec sérieux. Alors, tout le monde ne pense qu’à un bon résultat. En ce qui me concerne, je ferai tout pour être à la hauteur et pour marquer des buts, afin de permettre à mon équipe de revenir à la maison avec une victoire. Que nos supporters soient rassurés, en leur donnera de la joie ».

B.Sadek