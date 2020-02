<span style='text-decoration: underline;'>En reconnaissance de la bravoure de Sidi M’Ahmed</span>:<br><span style='color:red;'>Le mausolée Sidi M’Ahmed réhabilité</span>

Ce mardi, l’esplanade de Sidi M’Ahmed a été animée et en particulier le Mausolée dit «Sidi M’Ahmed», cette esplanade qui commence a être fréquenté par les familles , semble attirer beaucoup de monde et cette fois, c’est l’association caritative, Lalla Khadidja, du groupe du «Medh» qui a organisé cet événement de réhabilitation du Mausolée de Sidi M’Ahmed, aidée matériellement par l’APC d’Oran.

Une bonne ambiance régnait où beaucoup d’invités ont goûté au succulent couscous offert par l’association de Lallah Hadja Khadidja qui a entamé plusieurs «Medh» au sein de « Gouba». Pour ce qui concerne la Gouba, si les hommes de la tribu de Sidi M’Ahmed sont venus de Relizane pour combattre les espagnols, la plupart était des canonniers, et leurs canons étaient sur l’esplanade pointée vers les bateaux, à l’entrée du port.

Et ensuite, en reconnaissance, le bey Mohamed Kébir a décidé de construire ce mausolée en 1792 et l’a nommé Sidi M’Ahmed en hommage aux troupes venues de Sidi M’Ahmed Benaouda de Relizane. Ce mausolée qui vient d’être réhabilité, a été bien accueilli par les familles, ce qui pourrait apporter plus de sécurité afin d’attirer bien des familles. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du maire d’Oran, Boukhatem Nourredine et Belabbés, vice président, mme Fatiha Lekbad, déléguée culturelle de l’APC, la directrice des affaires sociales, Hadj Bensahnoun Abdelkader, PDG du groupe Ouest Tribune et des pensionnaires du centre de vieillesse de St Hubert. Rendons hommage à cette association caritative “Lalla Khadidja’’ qui se distingue beaucoup dans le domaine social et culturel à Oran.

Adda.B