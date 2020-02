<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>Le MC Oran solide à l’extérieur mais fébrile à domicile</span>

Le MC Oran a confirmé sa bonne santé en déplacement en parvenant à empocher son 11e point cette saison après le nul décroché à Constantine lundi face au CSC (1-1) dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1 de football.

Les Oranais, qui étaient les premiers à ouvrir la marque, pointent à la quatrième place au classement des meilleures équipes à l’extérieur, avec deux victoires, cinq nuls et deux défaites seulement. Un parcours somme toute satisfaisant, jusque-là, se réjouissent les proches du club, tout en regrettant, en revanche, les nombreuses unités vendangées à domicile. En fait, les «Hamraoua» n’ont glané que 14 points sur 27 possibles dans leur jardin préféré du stade «Ahmed-Zabana» où ils ont, de surcroit, perdu à trois reprises. Une modeste moisson traduite par cette peu reluisante 10e place au classement des meilleures équipes à domicile. C’est dire que les Oranais auraient pu aspirer à une meilleure position dans le classement général où ils occupent la 6e place avec 25 points, accusant un retard de 11 points du leader le CR Belouizdad qui en compte 36. Mais l’entraineur Bachir Mecheri juge satisfaisant le parcours des siens, qui viennent de quitter la coupe d’Algérie sans gloire après leur élimination en huitièmes de finale de la coupe d’Algérie sur le terrain du WA Boufarik (2-0), le leader de la division nationale amateur (Gr. Centre). «Certes, nous avons raté un nombre important de points chez nous, mais j’estime que nous sommes bien partis pour réaliser notre premier objectif de la saison, qui est le maintien.

Tout le monde sait dans quelles conditions on a démarré la saison et dans quelles conditions aussi nous sommes en train de travailler. Rien que pour cela, le maintien devient un acquis important pour le club», déclare l’ancien attaquant du MCO et du MC Alger. Ces propos ne sont pas faits pourtant pour tempérer les ardeurs des supporters locaux qui n’ont toujours pas digéré l’élimination de leur équipe en coupe d’Algérie jeudi passé, eux qui tablaient sur cette édition pour renouer avec les consécrations qui les fuient depuis près de 24 ans. «Je comprends parfaitement la déception de nos fans. J’en profite aussi pour leur réitérer toutes nos excuses. Face au WAB nous étions tout simplement dans un jour sans», a encore poursuivi Mecheri qui insiste sur la nécessité de bien négocier les prochaines rencontres de son équipe, notamment à domicile. Par ailleurs, la direction du club trouve toujours des difficultés pour organiser l’assemblée générale des actionnaires pour adopter les bilans financiers des précédents exercices et les transmettre à la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), relevant de la Fédération algérienne de football (FAF). Reportée à plusieurs reprises, cette assemblée risque de ne pas avoir lieu dans un avenir proche, malgré les mises en demeure de la DNCG qui ne devrait pas tarder à prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent.

Selon la direction actuelle du MCO, que dirige Si Tahar Cherif El Ouezzani, en sa qualité de directeur général de la société sportive par actions du club, et ce, en l’absence d’un président élu depuis juin dernier date de la démission d’Ahmed Belhadj, certains actionnaires se trouvent actuellement à l’étranger rendant la tenue de leur assemblée difficile. Cet aléa s’ajoute aux interminables conflits opposant les principaux actionnaires du club, et qui sont pour beaucoup dans les échecs à répétition du porte flambeau du football oranais depuis plusieurs années, estime-t-on dans les milieux du MCO.