<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCA amorce son redressement, Neghiz provoque le déclic</span>

Le MC Alger, vainqueur lundi du derby de la capitale face à l’USM Alger (1-0) au stade du 5-Juillet, a amorcé son redressement en alignant une troisième victoire de rang, toutes compétitions confondues, et se relance dans la course au titre, à 11 journées de la fin du championnat de Ligue 1 de football.

Ayant traversé une zone de turbulences marquée par deux éliminations coup sur coup en 1/16 de finale de Coupe d’Algérie face au WA Boufarik et en 1/4 de finale de Coupe arabe face aux Marocains du Raja Casablanca, le «Doyen» est parvenu, avec ce succès, à se remettre définitivement sur rails. Chargé d’assurer l’intérim, le Directeur technique sportif (DTS) du MCA, Mohamed Mekhazni, dont le bilan était loin d’être satisfaisant, avait réussi tant bien que mal à allumer la première étincelle, en menant l’équipe à une victoire certes inutile mais de prestige à Casablanca face au Raja (1-0), en 1/4 de finale (retour) de la compétition arabe. Ce succès s’était avéré en effet insuffisant pour permettre aux coéquipiers du buteur maison Samy Frioui de passer au dernier carré, après la défaite lors de la première manche disputée à Blida (1-2). L’arrivée de Nabil Neghiz, appelé à remobiliser les troupes et surtout dépoussiérer la «machine», était salutaire pour le Mouloudia. L’ancien entraîneur-adjoint de l’équipe nationale (2014-2016) a réussi son premier test à domicile face à la JS Saoura (1-0), permettant au passage au MCA de renouer avec la victoire sur le plan local. Le test-révélateur devant l’USM Alger, qui court derrière son premier succès depuis le début de la phase retour, a également été passé avec succès par Neghiz, dont les choix des joueurs alignés ont fini par lui donner raison. Le MCA, qui compte un match en moins à disputer à domicile face au Paradou AC, aura ainsi une belle occasion de confirmer son réveil et surtout revenir à la hauteur du leader, le CR Belouizdad.