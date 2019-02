<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 de football (mise à jour) </span>:<br><span style='color:red;'>Le MCA dos au mur, faux pas interdit pour le CABBA</span>

Dos au mur, le MC Alger tentera de relever la tête à domicile samedi face au MC Oran, alors que le CABB Arreridj, sérieusement menacé par le spectre de la relégation n’aura pas droit à l’erreur face à la JS Saoura, à l’occasion de la mise à jour du championnat de Ligue 1 Mobilis de football.

Eliminé sans gloire en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions face aux Soudanais d’Al-Merrikh (aller : 0-0, retour : 3-0), le MCA (4e, 32 pts) aura à c£ur de se refaire une santé contre un adversaire qui traverse lui aussi une période difficile. Le Mouloudia sous la conduite du coach Adel Amrouche, de plus en plus contesté, devra impérativement l’emporter pour se réconcilier, un tant soit peu, avec son public très en colère, et se rapprocher du podium, devenu désormais le principal objectif du «Doyen» pour espérer sauver sa saison. De son côté, le MCO (9e, 24 pts) effectuera le déplacement à Alger avec l’intention de revenir avec un bon résultat, de quoi lui permettre de s’éloigner davantage de la zone de relégation. A l’Est du pays, le CABBA (10e, 23 pts) de Dziri Billel abordera son rendez-vous face à la JSS (6e, 30 pts) avec un seul leitmotiv : la victoire. Une rencontre pratiquement décisive pour les «Criquets» dans l’optique du maintien. La formation de la Saoura tentera de rester sur la bonne dynamique qui l’a vu enchaîner trois succès de rang, toutes compétitions confondues. Le championnat de Ligue 1 reprendra ses droits le vendredi 1e mars avec le déroulement de la 23e journée qui s’ouvrira avec le derby entre le leader USM Alger et le Paradou AC, prévu au stade Omar-Hamadi (17h00).