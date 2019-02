<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe des clubs ( 1/4 finale - Aller) </span>:<br><span style='color:red;'>Le MCA rate le coche face au Merrikh</span>

Le MC Alger a raté l’occasion de prendre une option pour la qualification au dernier carré de la Coupe arabe des clubs de football, en concédant le match nul à domicile face à la formation soudanaise d’Al Merrikh (0-0), pour le compte des quarts de final aller disputé jeudi soir au stade du 5 juillet 962 à Alger.

Face à une galerie de supporteurs hostiles, notamment à cause des mauvais résultats des Vert et Rouge, les joueurs du MC Alger ont débuté le match en imposant un rythme soutenu et une pression sur le porteur du ballon, ce qui a poussé l’équipe soudanaise à se replier dans son camp. Mais la blessure d’Azzi à la 17 e minute, remplacé par le jeune Hachi, a freiné l’élan des joueurs du Mouloudia, qui se sont procurés la première occasion de marquer à la demi-heure de jeu sur un tir de Souibaah, avant de voir le coup franc de Hachoud (38′) atterrir dans les mains du gardien soudanais. En deuxième mi-temps, les joueurs du MCA sont revenus avec de meilleures intentions, en témoigne la percée de Bendebka dans la défense d’Al Merrikch, qui se fait fauché sous les yeux de l’arbitre qui désigne le point de penalty sans hésitation. Mais Bourdim qui s’est avancé pour tirer le penalty a vu sa tentative échouer, au grand désespoir des supporteurs du MCA. Par la suite, le rythme du match a baissé d’un temps avec notamment une légère domination soudanaise sans occasions franches de scorer. A l’entame des 10 dernières minutes les Mouloudéens ont repris le dessous en reprenant la possession du ballon notamment dans le milieu de terrain. Dans le temps additionnel, Souibaah tout seul face au gardien soudanais rate la dernière occasion du match qui se termine sur le score de 0 à 0. Le match retour se jouera le 16 février à Oumdurman. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale, le vainqueur de l’autre quart de finale entre les Tunisiens de l’ES Sahel et les Marocains de Raja Casablanca. Au match aller disputé à Rabat le week-end dernier, le représentant tunisien s’est imposé sur le score de 2 à 0.