<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCA réussit son redressement, Saïfi se réjouit</span>

Après une période de doute et d’incertitude, le MC Alger a réussi à sortir la tête de l’eau et amorcer son redressement en enchaînant deux victoires de rang, synonyme de 5e place au classement, au terme de la mise à jour du championnat de Ligue 1 Mobilis de football disputée lundi.

La réception du CS Constantine lundi au stade 5-Juillet (2-1) constituait une occasion pour le «Doyen» de confirmer son réveil, quatre jours après avoir décroché une victoire face au NA Husseïn-Dey (2-1). Sans réaliser le match parfait face au champion sortant, le MCA a assuré l’essentiel en arrachant sur le fil une victoire qui fera beaucoup de bien à une équipe qui commence à retrouver ses sensations. «On savait que le match allait être compliqué face à un adversaire très coriace. C’est vrai que nous avons pris un but à un moment crucial mais je n’ai jamais douté de la capacité de mes joueurs à gagner cette rencontre car ils avaient une volonté de fer. Cette victoire est celle du coeur et de l’abnégation», a affirmé l’entraineur intérimaire du MCA Rafik Saïfi. Les signes positifs étaient perceptibles lors du derby algérois face à l’USM Alger (0-0), où les coéquipiers de l’homme en forme du moment Sofiane Bendebka ont rendu une copie acceptable face à l’actuel co-leader. Un match nul au goût d’une victoire pour une équipe qui restait sur une mauvaise série, avec notamment un cinglant (5-0) infligé à domicile par la JS Kabylie et surtout une élimination sans gloire en phase de poules de la Ligue des champions. Par ailleurs, la direction du club s’est tournée vers la piste de l’entraineur Adel Amrouche après l’échec des négociations avec le Français Rolland Courbis, ce dernier ayant fini par décliner l’offre après une longue période de tergiversations. Avec désormais un moral gonflé à bloc, le MCA tentera de confirmer son regain de forme samedi en déplacement face au CABB Arréridj, dans le cadre de la 11e journée du championnat.