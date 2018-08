<span style='text-decoration: underline;'>RD Congo Match amical </span>:<br><span style='color:red;'>Le MCO affrontera TP Mazembe samedi prochain</span>

Le MC Oran affrontera le TP Mazembe (RD Congo), samedi prochain, au stade Ahmed-Zabana d’Oran, pour sa dernière sortie amicale avant le début du championnat de Ligue 1 de football le 11 août prochain, a appris l’APS lundi du club phare de la capitale de l’Ouest du pays.

Les Oranais, qui viennent de rentrer d’un stage effectué en Turquie et pendant lequel ils ont joué cinq matchs amicaux, ont programmé cette joute amicale face au détenteur de la Coupe de la Confédération après que ce dernier ait rallié la ville d’Oran pour y s’y préparer pour la suite de son parcours dans la Ligue des champions africaine, a ajouté la même source. Prévu jusque là à 18h00, le match pourrait se jouer en nocturne, précise-t-on, ajoutant que la direction mouloudéenne est dans l’attente de l’aval des services compétent pour décaler l’heure de la rencontre. Au MCO, l’on a également décidé que l’entrée au stade soit payante, une manière de profiter de ce rendez-vous pour renflouer les caisses du club, d’autant que les fans oranais piaffent d’impatience pour renouer avec les soirées africaines, en amical soit-il. Le TP Mazembe prépare son prochain déplacement à Sétif pour affronter l’ES Sétif le 17 août dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules. Les «Corbeaux» restent sur un nul imposé au MC Alger (1-1) samedi passé à Blida, ont validé leur billet pour les quarts de finale de l’épreuve. Ils comptent cinq points d’avance sur leur dauphin du MCA (2e, 5 pts) et six sur l’ESS (3e, 4 pts). Les Marocains Difaâ Hassani El-Jadidi qui ferment la marche avec 2 unités, sont pratiquement éliminés.