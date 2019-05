<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Le MCO bien parti pour jouer sa 55ème saison parmi l’élite Le</span>

Le MC Oran revient de loin et tient désormais son destin entre les mains après avoir accroché l’USM Alger (1-1) sur son terrain mardi soir dans le cadre de la 29e et avant dernière journée du championnat de Ligue 1 »Mobilis ».

Du coup, les »Hamraoua » sont bien partis pour conserver leur place dans la cour des grands et jouer par là même, lors de l’exercice à venir, leur 55e saison dans ce palier, eux qui partagent la première place dans ce registre avec le CR Belouizdad, suivis par l’ES Sétif avec 51 saisons de présence parmi l’élite. «Une victoire à domicile contre le NA Hussein Dey, lors de la dernière journée, nous permettra de sauver notre saison. C’est le match qu’il ne faudra surtout pas rater», déclare l’entraineur du MCO, Nadir Leknaoui, appelé à la rescousse il y a quelques semaines. En fait, Leknaoui dirigeait pour l’occasion son troisième match du banc de touche des Oranais, lui, qui vient de mener l’US Biskra vers la Ligue 1. «Je suis très heureux d’être sur le point de réaliser deux objectifs avec deux clubs différents. D’un côté, faire accéder l’USB en Ligue 1 et de l’autre, éviter au MCO la relégation», se réjouit-il déjà, mais tout en insistant que le maintien du club-phare de la capitale de l’Ouest passe par une victoire contre le NAHD dimanche prochain au stade Ahmed-Zabana. Cependant, tout le monde est unanime à dire que le plus dur a été fait par les gars d’El-Bahia qui ont réussi, sous la houlette de Leknaoui, quatrième coach à driver le MCO cette saison, à glaner 5 points de leurs trois derniers matchs, dont deux en déplacement. Cela se passe au moment où le président du club professionnel, Ahmed Belhadj, s’apprête à rendre le tablier. Il devrait d’ailleurs annoncer sa démission après la dernière rencontre du championnat.