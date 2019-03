<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie (1/4 de finale)</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCO entame sa préparation pour le CSC sous fond de tension</span>

L’entraineur du MC Oran, Jean Michel Cavalli, refuse de «sacrifier» la Coupe d’Algérie pour se consacrer au maintien en Ligue 1 de football, alors que la préparation des quarts de finale aller contre le CS Constantine a débuté sous fond de tension.

En effet, la reprise des entrainements, en fin d’après midi de mardi, a été marquée par une «incursion» d’un groupe de supporters au stade Ahmed-Zabana pour demander des explications aux joueurs et au staff technique sur l’enchainement des contre-performances de l’équipe en championnat. Les Hamraoua, qui n’ont remporté qu’un seul match depuis le début de la phase retour, poursuivent leur descente aux enfers au point de flirter désormais avec la zone de relégation. Ils devancent le 14e et troisième potentiel relégable de trois unités. La précédente sortie des Rouge et Blanc, qui se sont contentés d’un nul à domicile contre le CR Belouizdad (1-1), un concurrent direct dans la course au maintien, dimanche dernier, est considérée dans les milieux oranais comme étant la contre-performance de trop. Mais l’entraineur Cavalli, qui n’a obtenu que deux points lors des trois matchs de championnat qu’il a dirigés depuis son retour aux commandes techniques du club, se dit «confiant» quant aux capacités de son équipe de dépasser la conjoncture difficile qu’elle traverse. Et au moment où les supporters, venus exprimer leur inquiétude et disent ne pas du tout apprécier les copies que sont en train de rendre leurs joueurs, le technicien français, lui, note avec satisfaction «un progrès notamment sur le plan tactique», a-t-il dit lors de la conférence de presse qu’il avait animée à l’issue du match face au CRB. Et pour calmer les ardeurs des fans mécontents, il s’engage à jouer à fond l’épreuve populaire qui demeure le dernier trophée ayant visité Oran en 1996. Cependant, l’ancien sélectionneur d’Algérie devra composer sans certains habituels titulaires de son effectif, le 12 mars en cours sur le terrain du CS Constantine. Déjà, Heriat et Sebbah sont suspendus, alors que Mansouri et Frifer seront forfaits pour blessures, au moment où le défenseur camerounais Vivien est incertain pour ce rendez-vous. Ces défections risquent ainsi d’enfoncer Cavalli qui s’est déjà plaint du «manque de solutions de rechange» au sein de son effectif.