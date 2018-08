<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran à l’écoute du sport oranais</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCO et l’ASMO boostés, les médaillés des JAJ 2018 honorés</span>

Le wali d’Oran, M. Cherifi Mouloud a organisé à la résidence El-Bahia, une réception à l’intention des jeunes médaillés oranais des JAJ 2018 d’Alger, du club HBCM – 19 ans, qui s’est adjugé la coupe d’Algérie, et les dirigeants des deux clubs de football phares de la ville d’Oran, l’ASMO et le MCO, pour les motiver financièrement, afin de bien entamer leur saison.

En effet, le premier magistrat de la wilaya, qui était accompagné du président de l’APW et de nombreux invités, de la société civile ainsi que des autorités civiles et militaires, a accueilli tous les médaillés oranais avec leurs entraineurs, des présidents de ligues, de clubs, ainsi que leurs parents. De nombreux journalistes présents, n’ont pas manqué de faire connaissance avec des jeunes, dans certaines disciplines, dont la lutte, le judo, l’aviron, la natation, l’haltérophilie, le Kayak, l’escrime et même le Billard-Rafle. On notera que parmi ces jeunes athlètes médaillés, qui se sont illustrés, certains sont qualifiés aux JO de la jeunesse de l’Argentine. Les regards étaient braqués, sur la plus jeune athlète, âgée tout juste de 13 ans, du club Esperance sportive d’Oran, (ESO), qui a décroché l’argent, en gymnastique trampoline par équipe. Il s’agit de Zeilal Iness, une vraie graine de star, entrainée par Mansour Said et Souad Baraka Benyamina. Dans son allocution, M. Cherifi Mouloud, a félicité tous les jeunes, qui se sont distingués lors des derniers JAJ de 2018, et la jeune équipe du HBCM des moins de 19 ans, qui a décroché le trophée de la coupe d’Algérie. M. le wali a saisi l’occasion, pour féliciter aussi les entraineurs et les clubs des jeunes médaillés, qui ont effectué un grand travail, pour hisser les champions au sommet du sport africain, et s’est montré convaincu, pour que le travail se poursuive, en prévisions des JM de 2021. Il n’a pas manqué de dire, qu’il reste à l’écoute des doléances des deux clubs de l’ASMO et du MCO, pour leur venir en aide, afin qu’ils puissent effectuer un bon parcours, cette prochaine saison.

Les médaillés d’or, les médaillés d’argent et les médaillés de bronze ont été honorés, puis ce fut le tour de l’équipe de handball, (-19 ans) du HBCM, qui a reçu un chéque de 50 maillons de cts. L’ASMO représenté par le président El Morro, Benamar et certains joueurs, a reçu un chèque de 2,2 milliards de cts. Quant au MCO, représenté par Baba, Krimo Hassani Benzerbaidj, l’entraineur Badou Zaki et certains joueurs, il a eu droit à un chèque de 2,8 milliards de cts. La cérémonie s’est clôturée avec des photos souvenirs.

B.Sadek