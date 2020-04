<span style='text-decoration: underline;'>Handball | Ayant fait de l’accession en excellence son objectif</span>:<br><span style='color:red;'>Le MCO stoppé dans son élan par le coronavirus</span>

Le Mouloudia d’Oran au passé glorieux, tente peu à peu à redorer son blason malgré les énormes difficultés. Ce club a échoué de peu la saison passée à retrouver la division Excellence.

La formation oranaise de handball qui jadis, faisait la fierté de la petite balle à l’Ouest, est depuis la saison passée encadrée par Tab Sid Ahmed, par Makhloufi Bouabdallah en tant que DTS et par le manager Nasreddine, qui ont réussi à convaincre les anciens joueurs au retour et ont insufflé une nouvelle dynamique à l’équipe.

Cette saison, l’équipe bien motivée par la direction du club, a réalisé un sans faute pour se hisser à la première loge du classement général, au terme des deux phases aller et retour. L’équipe devait disputer les Play-offs et s’était fixé comme but, l’accession au palier supérieur, mais son élan a été brisé par cette pandémie du coronavirus qui frappe de plein fouet le pays et le monde. Le club phare de handball de la capitale de l’Ouest, est confronté aujourd’hui par l’arrêt de toutes les compétitions nationales et au confinement. Après la rétrogradation du club au palier inferieur, il y a de cela deux saisons et face aux problèmes auxquels il était confronté, l’entraineur Sid Ahmed Tab, ne pouvait rester insensible à cette situation qui s’est installée au sein de ce glorieux club qui avait tant donné et engrangé des titres par le passé.

Il a été sollicité pour prendre en main l’équipe et ne pouvait refuser, car ayant senti une réelle envie pour que ce club puisse se reprendre. Sid Ahmed Tab a hérité de tous les problèmes de l’équipe, accumulés durant des années. Il a de prime abord commencé par faire revenir les anciens de l’équipe et intégrer certains jeunes éléments, de même par la mise en place d’une bonne politique de travail. La saison passée, le travail mis en place a porté ses fruits et le MCO a raté de peu l’accession en division excellence. Cette saison, l’équipe a réalisé un sans faute et a réussi à trôner au sommet du classement général au terme des deux phases aller et retour.

L’équipe devait disputer les play-offs par la suite, mais la pandémie du coronavirus en a décidé autrement. L’élan de l’équipe a été brisé par l’arrêt de toutes les compétitions sportives en raison de cette pandémie du coronavirus qui frappe notre pays. C’est la déception chez le staff technique qui voit le travail de toute une année, freiné par cette pandémie. L’équipe en pleine lancée, est alors entravée et les joueurs contraints au confinement. On se demande maintenant comment va se dérouler la reprise, car pour entamer les play-offs, selon le responsable technique du Mouloudia, il faudrait une bonne préparation en groupe. En tout cas, un programme spécial de travail en solo pour les joueurs a été concocté pour le maintien de leur forme. Le problème, c’est que personne ne sait quand ce mal va disparaitre. La date fixée par les autorités nationales pour la levée du confinement reste incertaine. Tab Sid Ahmed souhaiterait bien voir la pandémie disparaitre pour la reprise des compétitions, mais face à cette situation, sa pensée va à l’encontre des malades et à ceux qui nous ont quittés, sans omettre de citer ceux qui sont en première ligne face au mal.