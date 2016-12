<span style='text-decoration: underline;'>Salon de la production nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Le MDN fait sa première apparition à travers 3 entités</span>

La 25ème édition de la Foire de la production nationale, a vu la participation pour la première fois, du ministère de la Défense nationale à travers la Direction des fabrications militaires, le Commandement des forces navales et le Commandement des forces aériennes.

Alger: Wahida Oumessaoud

Durant cette foire, le MDN a exposé les différentes fabrications de ses unités telles que la mécanique, le textile, construction navale…Le stand du MDN a été depuis l’inauguration de la foire mardi dernier, la principale attraction des visiteurs qui n’ont pas manqué d’entendre des explications et de prendre de photos devant les différents produits du MDN. Ainsi, les représentants du MDN sur le stand, nous diront que cette première participation du ministère s’annonce pour exposer la deuxième façade du MDN. «Outre la défense et la protection des frontières du pays, le MDN participe à la relance de l’économie nationale», soulignent-ils et d’ajouter «au niveau de ce stand, il y a une disponibilité, la qualité et la compétitivité des prix des véhicules utilitaires de marque Mercedes-Benz Zetros fabriqués en Algérie».

Pour sa part, une commerciale d’AMS-MB, spécialisée dans la distribution et commercialisation des véhicules de Mercedes-Benz en Algérie, nous dira qu’un afflux important des citoyens (civiles), se sont présentés au stand pour commander et acheter des véhicules Mercedès-Benz version civile. Des Fourgons Mercedes-Benz Sprinter, véhicules tout-terrain, des moteurs, bus et semi-remorque, ont été exposés au public. Concernant le Sprinter Made In Algeria qui est disponible en huit déclinaisons allant du fourgon tôlé pour le transport de marchandises au transport de personnes de 23 places, en passant par le frigo et l’ambulance pour un prix de départ de 4.450.000 DA TTC.

La Société algérienne de Fabrication des Véhicules à Bouchakif/Tiaret (SPA SAFAV), a procédé à la livraison depuis sa création, plus de 3000 véhicules multifonctions et tout terrain, au profit du ministère de la Défense nationale et des organismes et entreprises publiques. Il s’agit en effet, de véhicules de diverses versions à savoir le transport de troupes, transport de personnel, transport de marchandises, ambulances médicalisées et sanitaires, girafe lumineuse et véhicules anti-incendie, tous de la marque Mercedes-Benz Classe (G) et sprinter. En outre, signale le MDN, plusieurs organismes publics ont bénéficié de cette livraison. La capacité de production de la société s’élève à 8 000 véhicules tous types par an, avec un taux d’intégration qui atteindra 30% dans les cinq prochaines années, en assurant une formation continue de haute qualité pour le personnel, afin de garantir un transfert de technologie.

Il est à rappeler que, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’ANP, avait procédé, le 26 octobre 2014, à l’inauguration de cette société à capitaux mixtes entre l’EPIC-Etablissement de Développement de l’industrie des Véhicules du MDN et le partenaire technologique allemand Daimler, ainsi que le Fonds d’Investissement Emirati Abar.