<span style='text-decoration: underline;'>Lutte anti terrorisme </span>:<br><span style='color:red;'>Le MDN serre l’étau sur les éléments de soutien aux groupes terroristes</span>

Six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lundi à Blida, Chlef et Ouargla par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services de la Sûreté nationale.

La lutte antiterroriste ne faiblit pas et se poursuit sans relâche, ne connaissant pas à cet effet de répit. C’est une certitude qui se vérifie régulièrement, à travers les bilans des forces de l’Armée nationale populaire qui procèdent à l’arrestation de terroristes et d’éléments de soutien aux groupes terroristes. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, le 23 décembre 2019, six (6) éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida, Chlef/1èreRM et Ouargla/4eRM», indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué rendu public hier.

Rappelons que 49 terroristes ont été mis hors état de nuire, durant le 1er semestre 2019, par les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont récupéré 370 armes, ainsi qu’une quantité importante de munitions. Le bilan opérationnel de l’Armée, du premier semestre de l’année en cours, indique que les opérations menées par les différents détachements de l’ANP ont permis, durant la même période, «d’éliminer 6 terroristes, d’arrêter 11 autres, alors que 31 se sont rendus», ajoute la même source, précisant que ces éléments ont découvert le cadavre d’un terroriste et arrêté 96 éléments de soutien aux groupes terroristes». «136 casemates et 6 ateliers de préparation d’explosifs ont été découverts», selon la même source.

Dans ce sens, les unités du MDN ont éliminé au cours de l’année 2018 32 terroristes, arrêté 25 autres et la reddition de 132 aux Autorités militaires.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/6eRM, quarante (40) individus et saisi un (1) véhicule tout-terrain, une (1) motocyclette, 14 marteaux piqueurs, 14 groupes électrogènes, 3 détecteurs de métaux et divers objets». «A In Aménas/4eRM, un détachement de l’ANP a arrêté deux (2) narcotrafiquants en possession de 8.000 comprimés psychotropes, tandis que seize (16) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In-Guezzam/6eRM», conclut le MDN.

L’année en cours s’est distinguée par de grands résultats en matière de lutte antiterroriste et contre la contrebande, le trafic d’armes, le narcotrafic et la criminalité organisée, et ce, par «la neutralisation et l’arrestation d’un nombre important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d’un grand nombre de casemates et d’abris servant de refuges aux groupes terroristes.

Noreddine Oumessaoud