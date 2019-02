Transféré du au PSG pour 222 millions d’euros en 2017 pour le transfert le plus cher de l’histoire, Neymar évolue désormais au PSG, où il poursuit actuellement sa convalescence.

La star brésilienne n’en a pas oublié le Barça pour autant, se confiant de manière très émue sur la relation spéciale qu’il entretient avec le «meilleur joueur du monde», Lionel Messi, pour un reportage qui sera diffusé le 3 mars sur la chaîne Globo. «C’est difficile. Pour être sincère, c’est très difficile parce que Leo a été un gars très spécial pour moi à Barcelone. Je raconte cette histoire à tout le monde. Au moment où j’avais le plus besoin de soutien, l’homme de l’équipe, le meilleur joueur du monde, m’a apporté son soutien». Les deux hommes ont évolué ensemble au Barça de 2013 et 2017. Ils ont notamment soulevé la Ligue des Champions en 2015 avec le club catalan. Neymar pourrait retrouver l’Espagne l’été prochain, où le Real Madrid lui fait les yeux doux, même si son président au PSG fera tout pour l’en empêcher : « Ni le Real Madrid ni aucun autre club au monde n’a besoin de nous appeler pour parler de Neymar ou de tout autre joueur. Le Real Madrid sait parfaitement que Neymar n’est pas à vendre et que le joueur ne quittera pas le PSG cet été. Nous avons une relation fantastique avec Neymar et son père et elle a été construite pour durer longtemps. », a en effet ndiqué Nasser Al-Khelaifi à Marca lors du weekend.

Nasser Al-Khelaifi est d’ailleurs plus que certain que Neymar et Mbappé resteront à Paris l’été prochain : «Non, ce n’est pas à 100 %, mais à 2000 %. Ils vont rester à Paris. Beaucoup de médias, notamment en France, prétendent qu’on aurait besoin de vendre Neymar ou Kylian. Je veux confirmer que Kylian et Neymar vont rester ici. Peut-on recruter un grand joueur lors du prochain mercato ? Oui, bien sûr. On veut acheter, en restant dans le cadre du fair-play financier. On est confiants. On a les moyens de recruter», s’était agacé le président du PSG.

Le cacique francilien en a d’ailleurs profité pour donner des nouvelles de l’état de forme de Neymar au mciro de Téléfoot cette fois : «Il va mieux. Il est sur le bon chemin pour être de retour. Mais comme vous le savez, il a une grave blessure. Mais il va bien, vraiment. J’espère le voir avant début avril, mais c’est à cette période qu’il devrait normalement être de retour», a-t-il dit.