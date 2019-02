Ce n’est pas encore la totale éclaircie, mais les prix du baril de pétrole reprennent un peu de couleur. En effet, depuis quelques jours, les prix ne sont pas descendus au dessous de la barre des 60 dollars, même s’ils sont encore loin des 70 attendus jusque là. Il faut dire que les conséquences de la dernière réunion des pays Opep et non Opep commencent à peine à se matérialiser sur le terrain.

Le plus important pour les pays producteurs est d’avoir réussi à endiguer la chute des prix et d’avoir arrêté l’hémorragie dans un marché qui tend vers la stabilisation. Les dernières déclarations de certains responsables de pays du Golfe et, notamment, de l’Arabie Saoudite qui parlent d’une réduction à hauteur de 500.000 barils par jour, ne peuvent que contribuer encore davantage à consolider la tendance haussière des prix enclenchés, ces derniers temps.

Plus que cela, les pays producteurs, qu’ils soient membre de l’Opep ou non, réfléchissent sérieusement dans leur prochaine rencontre prévue au mois d’avril, à procéder à de nouvelles coupes dans la production. L’objectif semble donc toujours le même, à savoir, faire le maximum pour équilibrer un marché qui a été sérieusement secoué depuis 2014. Et contrairement à ce qui a été avancé par certains cercles, la relation entre les pays Opep et non Opep est toujours solide et les deux entités poussent tous vers la même direction.

C’est ce qu’a tenu à clarifier d’ailleurs, le Ministre algérien de l’énergie, Mustapha Guitouni, qui a déclaré à propos de ces rumeurs, que « L’Opep va très bien, la coopération Opep/non-Opep va très bien. Il y a une cohésion totale, et les points de vue convergent quand il s’agit de la stabilité des marchés ».

Donc, l’accord de Vienne tient toujours et le consensus semble partagé entre les différents producteurs pour continuer à peser sur les marchés et ne pas lâcher prise, car une telle éventualité ne peut bénéficier à aucun de ces pays qui ont eu fort à faire, lors de la crise de 2014. D’ailleurs, même les pays les plus nantis parmi ces producteurs ont du recourir à des choix économiques douloureux pour faire face à la chute vertigineuse des prix et les conséquences qui y ont découlées.

La pression est donc maintenue et les choix stratégiques font encore l’unanimité au sein des pays producteurs, malgré les divergences politiques, qui sont mises en sourdine pour arriver à l’objectif commun qui est de s’assurer un baril à 70 dollars et à redonner plus d’équilibre aux marchés du pétrole.

