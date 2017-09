<span style='text-decoration: underline;'>Bentria Hamid et les vétérans en conclave à l’hôtel El Mouahidines </span>:<br><span style='color:red;'>Le mémorial Fréha Abdelkader et l’amicale des anciens joueurs en débat</span>

Après avoir œuvré dans des domaines caritatifs, le groupe d’anciens joueurs et Bentria Hamid poursuivent leurs actions.

© Ouest Tri bune





En effet, après les visites effectuées au regretté Mehdi Hamel, Bouha, Hamou, Yaiaoui, et honoré à titre posthume, l’ancien gardien du MCO et de la JSD,le portugais Calos Gomez, une rencontre s’est tenue dimanche passé, à l’hôtel El Mouahidines. Ce conclave a regroupé, outre les organisateurs, Bentria Hamid et les anciens joueurs, des personnalités de la ville, dont des juristes, des ingénieurs et autres, présents pour donner un plus, au projet de Bentria Hamid, qui consiste à la création de l’amicale de anciens joueurs oranais, et à la préparation du mémorial de Fréha Abdelkader, prévu pour le mois d’octobre prochain. Plusieurs points on été débattus, notamment le programme du mémorial, de l’ancien attaquant du MCO disparu, dit « tête d’or ». Pour cette occasion, les organisateurs ont décidé de saisir les autorités locales, pour leur demander de baptiser le stade olympique de Belgaid, au nom de Fréha Abdelkader. S’agissant de l’amicale des anciens joueurs oranais, les organisateurs souhaitent, faire coïncider sa création avec le 1er novembre, date anniversaire du déclenchement de la révolution. Cette amicale sera composée, d’anciennes stars du football, à l’image de Hafid Tasfaout, Hafid Belabbes, Sebbah Beyagoub, Seghier Baghdad, Mokhtar Chergui, Abdallah Kechra, Sebaa Bachir, Benmimoun Habib, Ahmed Belkedrouci, Nacer Benchiha, Karim Ahmed et de bien d’autres. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour, on a décidé aussi, que d’autres anciens champions dans d’autres disciplines, dont la Natation, le Handball ou l’athlétisme, seront également honorés. Il est à signaler, que l’ancien défenseur du MCO, Yahiaoui Said, qui a eu honneur de décrocher la coupe d’Algérie en 1975, avec l’équipe du Mouloudia d’Oran, a été invité à cette réunion, pour être honoré en présence de ses anciens coéquipiers. Bentria Hamid insiste beaucoup, sur la réalisation de ses projets, avec comme slogan « Pour que nul n’oublie les champions du passé » : « L’amicale des anciens joueurs oranais, ne va pas se limiter uniquement, à des actions honorifiques, mais aussi pour rassembler la famille sportive oranaise, et l’ensemble des acteurs dans d’autres domaines, que ce soit culturel, associatif, religieux ou même politique. Oran n’oubliera jamais ses enfants, qui avaient tant donné, et qui vivent aujourd’hui en marge de la société ou sont dans des situations critiques. Notre projet est soutenu par les anciens joueurs eux-mêmes, et non pas par des personnes ou des associations aux desseins particuliers. On poursuivra notre œuvre pour le bien de notre société, particulièrement d’Oran. Car cette merveilleuse ville a besoin de tous ses enfants, afin qu’elle puisse avancer dans tous les domaines. Pour cela, il faut travailler dans le bon sens, en collaboration bien sur, avec la société civile, les autorités locales et nationales, et évidemment, avec d’anciens sportifs », conclura Bentria Hamid.

B. Sadek