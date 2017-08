<span style='text-decoration: underline;'>Haï El-Minzah (ex-Canastel) </span>:<br><span style='color:red;'>Le mémorial «Miloud Chorfi» crée la sensation</span>

Le mémorial «Miloud Chorfi» qui s’est déroulé ce jeudi au stade de proximité à Haï El-Minzah (ex-Canastel), a connu un grand succès et a attiré une grande foule de divers horizons et c’est la première fois que le petit stade situé à l’entrée de Canastel, a été pavoisé et a accueilli un grand public composé de sportifs, politiciens ou simples citoyens. Tout était bien réglé pour cet évènement dédié à la mémoire de notre ami et frère Miloud Chorfi que nous avons côtoyé et travaillé avec lui pendant plus de quarante ans.

Miloud Chorfi qui était enseignant, a débuté dans le journalisme avec le journal «la République» dans la rubrique sportive puis un dimanche au stade Zabana, il fut sollicité par le doyen de la RTA, notre confrère Oumamar Smaïn qui en l’absence du reporter de la RTA, lui a proposé de dire quelques mots. Et à ccette époque, les arabisants lettrés qui pouvaient commenter un match de foot n’existaient pas et ainsi Miloud Chorfi s’est avéré être un grand commentateur en langue nationale et depuis ce jour, il a intégré la télévision. Puis, ses compétences et son sérieux lui ont valu d’être appelé à prendre en charge plusieurs responsables sportifs et autres politiques et où il a agrandi sa popularité, mais malgré toutes responsabilités, Miloud Chorfi était resté le même personnage simple et humble et accueillant. Mais le décès par accident de son fils aîné Houcine, l’a ébranlé dans sa vie et on constatait la tristesse de cette disparition soudaine. Miloud Chorfi a connu une popularité nationale en occupant plusieurs hautes responsabilités.

Et cet après-midi de jeudi, des anciens collègues de la RTA d’antan, ont réussi à mettre sur place cet évènement en hommage à sa personne et tous étaient venus lui rendre cet hommage, grâce également à Benchiha Nacer et Hafid Belabès connus dans le domaine du foot et surtout le sponsor de l’évènement monsieur Bentria Abdelhamid membre du RND et également le délégué de l’APC monsieur Rached qui s’est sésigné membre du RND qui a beaucoup côtoyé Miloud Chorfi.

Dans cette fête contre l’oubli, beaucoup d’anciens joueurs au MCO, de l’ASM, du RCR, de l’USMBA et du GCM.

Cet évènement a été rehaussé par la présence du wali d’Oran, du président de l’APW monsieur Benmarouf, du sénateur Kachaï Hadj Saïd, de plusieurs députés et élus de l’APW et APC d’Oran et plusieurs responsables de l’audio-visuel Fekir Abdelkader, Benyoucef Ouahdia, le premier commentateur sportif de la RTA Haffaf Fayçal et monsieur Bensahnoun Hadj Abdelkader fondateur du groupe de presse Ouest Tribune. Plusieurs figures d’Oran ont été honorées à titre posthume, Blaoui Houari, Fréha, Brahma Djelloul et Bedjerara Dine (député), l’ancienne star du foot algérien Tedj Bensaoula, a été également honoré sous les applaudissements du public. -Cet événement a créé la fête au village ou tous les invités étaient heureux de se retrouver et c’est dans une ambiance qu’on aimera régulièrement puis après le match des jeunes poussins de Habar et le match gala des anciens, tout le monde fut récompensé en présence du wali d’Oran et le soir un grand «couscous» clôtura cette journée mémorielle en hommage à un grand ami journaliste sportif et politicien afin pour qu’on n’oublie pas les hommes qui ont travaillé pour leur pays et Miloud Chorfi s’est fait un nom en Algérie.

Adda.B