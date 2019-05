<span style='text-decoration: underline;'>14e vendredi de mobilisation populaire </span>:<br><span style='color:red;'>Le message limpide des Algériens</span>

La société est arrivée à un stade de conscience politique qu’il sera difficile de trouver de demi-mesures ou de «solution d’attente». En fait, à travers cette quatorzième mobilisation et la troisième de ce mois sacré de Ramadhan, les Algériens ont envoyé un message limpide aux autorités, centré sur leur intention de ne plus déléguer leur pouvoir.

Quatorze vendredis et la détermination des Algériens est resté intacte. Hier encore, dans toutes les villes du pays, des marches ont marqué la journée et confirmé la volonté du peuple à ne pas se suffire de demi-solution. C’est en tout cas, ce qui ressortait des slogans et des banderoles, ainsi que sur les Tifos déployés sur les devantures des immeubles de nombreuses villes de la République. Le refus de l’élection présidentielle, telle que préconisée par les autorités intérimaires du pays, de même que la revendication d’un Etat civil auront constitué la dominante du 14e vendredi de mobilisation populaire. A Alger, Oran, Constantine et Ouargla la foule a agi avec la même ferveur et suivi la même logique revendicative. Bref, les Algériens étaient, hier, visiblement en phase avec l’évolution de l’actualité politique du pays. Beaucoup de citoyens interrogés à ce propos ont montré un niveau de conscience politique appréciable qui amène à penser qu’en la matière, ils ont nettement progressé en capacités d’analyses de la situation qui prévaut sur le terrain. Mohamed, retraité de son état affiche un optimisme sans limite, allant jusqu’à comparer ce qui arrive dans le pays comme une véritable révolution. «Les Algériens ont compris leur pouvoir. C’est celui du pacifisme. Je suis très heureux de participer à cette révolution et je suis certain que tous ceux qui nous entourent ont le même sentiment et ils pensent comme moi que nous sommes sur la même voie. Nous vaincrons ce système», affirme notre interlocuteur qui, dans son propos, cite les articles de la Constitution, fait des comparaisons avec le passé du pays et les situations comparables à l’étranger. Mohamed n’est évidemment pas le seul manifestant à afficher un niveau politique digne d’un militant formé. Beaucoup de citoyens approchés par Ouest Tribune ont donné des réponses d’une maturité impressionnante.

C’est dire que la persistance des marches, chaque vendredi, a fait plus que montrer la détermination du peuple, elle fait office d’un institut géant de formation politique. A tel enseigne d’ailleurs qu’il faut désormais chercher longtemps pour trouver un avis extrémiste sur ce qui se déroule en Algérie. En un mot comme en mille, ce 14e vendredi de mobilisation nationale a affiné le sens politique des Algériens et montré clairement qu’ils ne se laisseront plus faire par quelque pouvoir que ce soit.

La société est ainsi arrivée à un stade de conscience politique qu’il sera difficile de trouver de demi-mesures ou de «solution d’attente». En fait, à travers cette quatorzième mobilisation et la troisième de ce mois sacré de Ramadhan, les Algériens ont envoyé un message limpide aux autorités, centré sur leur intention de ne plus déléguer leur pouvoir. Par leur insistance à vouloir rester vigilants, quoi qu’il advienne, ils ont pris la résolution d’aller vers une République démocratique avec tous les standards que cela suppose en la matière. Il est évident qu’à travers cette 14e mobilisation populaire, les Algériens ont placé la barre très haut. Le tout est de savoir si la classe politique et les élites du pays seront ou pas à la hauteur des aspirations du peuple. L’avenir nous le dira, mais en attendant, il est clair que les 15e, 16e et même 17e vendredi sont déjà inscrits dans les agendas de millions de citoyens.