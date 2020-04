<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de la Santé bénéficie de plus de 4 Mds de DA</span>

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé deux décrets présidentiels portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Afin de permettre au ministère de la Santé et ses différents établissements et structures de bien fonctionner et faire face au coronavirus, il a été question d’alimenter le budget du ministère. Ainsi, l’article 3 du premier décret, daté du 19 mars et publié sur le dernier Journal officiel, prévoit l’ouverture d’un crédit, sur 2020, de trois milliards sept cents millions de dinars (3.700.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 37-02 « Dépenses liées à la prise en charge de l’épidémie Coronavirus (Covid-19) ».

Tandis que l’article 3 du second décret, daté du 25 mars et publié au Journal officiel n°19, prévoit l’ouverture, sur 2020, d’un crédit de trois cent quatre-vingt millions de dinars (380.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 44-04 « Contribution à l’agence nationale des produits pharmaceutiques ».

Pour l’article 4 du même décret, il stipule que « le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».

Afin de pouvoir importer les équipements et produits en manque pour les hôpitaux et pharmacies, le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbahmed, avait annoncé, jeudi à Alger, la mise en place d’un couloir vert pour faciliter l’importation des produits médicaux et équipements de protection contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été mis en place un couloir vert pour les produits médicaux et équipements de protection contre la propagation du Covid-19, a fait savoir Dr Benbahmed en marge de la conférence de presse quotidienne consacrée au bilan sur la situation d’évolution du Covid-19. Il a précisé, à cette occasion, que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en coordination avec d’autres secteurs et conformément aux instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait pris la décision de mettre en place un couloir vert à la disposition des opérateurs des deux secteurs public et privé pour faciliter le passage des produits médicaux et équipements de protection en vue de préserver la santé des citoyens.

Noreddine Oumessaoud