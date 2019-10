<span style='text-decoration: underline;'>Fermeture des cliniques privées</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de la Santé dément</span>

Le ministère de la Santé sort de son silence et dément les fausses informations relayées par certains médias soulevant la fermeture des cliniques médicales privées prenant en charge des opérations chirurgicales, précisant ainsi que le secteur privé complète le secteur public et est une partie intégrante du système national de santé.

«Pour corriger l’erreur ayant été relayée par des journaux et des pages électroniques selon laquelle le ministère de la Santé a décidé de fermer toutes les cliniques privées qui font des opérations chirurgicales, ledit ministère explique que cette information est infondée assurant que le secteur privé restera complémentaire au secteur public et une partie intégrante du système de la santé nationale», précise le ministère de la Santé dans un communiqué. Ainsi, le ministère procède à l’intégration des cabinets et cliniques au sein du réseau national de soins, d’autant que l’actuelle stratégie tracée, repose sur le dossier électronique du malade (DEM) pour un système sanitaire intégré et cohérent.

Le ministère avait annoncé que les opérations d’inspection et de contrôle se poursuivront pour garantir le bon déroulement du travail de notre établissement de santé et préserver la sécurité des patients selon les dispositions réglementaires stipulées dans les cahiers de charges.

À souligner que l’octroi d’agréments aux cabinets et cliniques, il est utile de rappeler que cette opération était soumise à des conditions, fixées dans la nouvelle loi sur la santé pour garantir le bien-être et la sécurité du citoyen et que ces agréments ne sont accordés qu’après un constat sur le terrain effectué par les services du ministère pour s’assurer que les conditions nécessaires sont remplies, notamment l’aération et l’hygiène.

Noreddine Oumessaoud