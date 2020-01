<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de la Santé lance plusieurs mesures </span>

Le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière a organisé, hier, une conférence de presse consacrée à l’annonce de plusieurs mesures visant à faire face à l’épidémie de Coronavirus.

Animée par Dr Djamel Fourar, Directeur de la prévention au sein du même département, la conférence, organisée hier à Alger, est dédiée spécialement à cette maladie contagieuse qui a tenu le monde entier en haleine.

Alors que plusieurs questions taraudaient les citoyens quant au risque de propagation du Coronavirus en Algérie, le Directeur la prévention au sein du ministère de la Santé a tenu à énumérer les mesures d’urgences lancées par son département.

Le responsable a d’emblée indiqué que le dispositif de surveillance contre les pandémies a été activé au niveau des aéroports internationaux du pays afin de contrôler les passagers éventuellement touchés par le Coronavirus. Le Dr Fourar a rappelé que ce dispositif de surveillance avait déjà été activé, en 2013, pour faire face à l’époque à la grippe porcine.

Le même responsable a indiqué que, jeudi dernier, un premier vol en provenance, de Chine, comptant 250 passagers, a fait l’objet de mesures de contrôles contre le Coronavirus.

Les mesures contre le Coronavirus au niveau des aéroports internationaux du pays tels celui d’Alger, Oran et Constantine concerneront aussi les vols en provenance des pays du Golfe et d’Istanbul(Turquie).

Pour ce qui est des étudiants algériens qui effectuent leurs études dans la ville chinoise de Wuhan au niveau de laquelle le premier cas de Coronavirus a été enregistré, le Directeur de la prévention au ministère de la Santé a indiqué que son département et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique suivent de près leur situation.

Il a indiqué que les étudiants étrangers et les ressortissants de plusieurs pays restent confinés dans la ville de Wuhan et interdits, pour l’instant, de sortir ou de voyager suite aux mesures mises en place par les autorités sanitaires chinoises afin de limiter la propagation du virus.

Toujours dans le cadre des mesures exceptionnelles décidées par le ministère de la Santé pour faire face au Coronavirus, le Dr Djamel Fourar a affirmé que tous les hadjis algériens, après leur retour des lieux saints seront contrôlés. Il a également fait savoir aussi en cas où le virus n’est pas endigué jusqu’à la prochaine saison du hadj, des mesures au profit des hadjis seront prises par son département.

Il faut rappeler que, vendredi dernier, un dispositif de riposte a été mis en place et le corps médical a été destinataire d’instructions en vue de lancer plusieurs mesures préventives. Le Directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar a fait savoir que le corps médical a reçu des instructions pour parer à tout imprévu, suite à l’apparition du Coronavirus en Chine.

Les mesures préventives concerneront, notamment, les aéroports d’autant que le virus s’est propagé dans divers pays à travers le retour de voyageurs de Chine. Les médecins sont appelés à renforcer la vigilance et prendre en charge d’éventuels cas de personnes touchées par le Coronavirus, mettant ainsi en exécution les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Signalons enfin que le dernier bilan établi, hier, fait état de 56 morts et plus de 2000 chinois ont été contaminés par le Coronavirus.

Samir Hamiche