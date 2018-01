<span style='text-decoration: underline;'>Pénurie de médicaments </span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de la Santé rassure les malades</span>

Le directeur général de la pharmacie au ministère de la Santé, a annoncé l’installation mercredi, d’une cellule de veille chargée d’assurer le suivi de la disponibilité des médicaments.

Cette action intervient dans une conjoncture très difficile où les malades sont toujours manipulés par des rumeurs sur la pénurie des médicaments. Ainsi, le Directeur de la pharmacie centrale, a rejeté toute idée de disfonctionnements relevés dans la filière des médicaments sensibles, tout en rassurant que tous les traitements destinés aux malades cancéreux, sont disponibles.

Lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, M. Hamou Hafed a rappelé que le ministère de la Santé avait déjà rassuré que la question liée aux médicaments de traitement du cancer était prise en charge très sérieusement et de manière régulière. Le ministère de la

Santé a ainsi, rassuré les malades, notamment pour ce qui concerne les médicaments fabriqués localement. «Il n’existe pas de problème pour ceux importés, cela nous expose à des tensions d’origine internationale», rappelle le responsable qui précisera que sur les 7 traitements, 2 sont disponibles et le reste est également disponible.

Concernant cette pénurie de médicaments, des suites de laquelle l’association Amal d’aide aux malades cancéreux avait lancé un cri d’alarme, M. Hafed n’en démord pas. Il réaffirme que ces derniers existent bel et bien au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et que si il y a des tensions, c’est en raison de problèmes de gestion au niveau de cet organisme.

Il est à rappeler que le ministre de la Santé, le Pr Mokhtar Hasbellaoui, avait annoncé il y a quelques semaines, que l’année 2018 sera celle de la disponibilité et de la qualité en matière de prise en charge thérapeutique des cancéreux.

«L’année 2018 sera l’année de l’assurance de la disponibilité et de la qualité» en matière de prise en charge thérapeutique des cancéreux, a déclaré le Pr Hasbellaoui à la presse, en marge de la cérémonie du coup d’envoi du Marathon contre le cancer, organisé au niveau du Complexe olympique Mohamed Boudiaf.

Par ailleurs, l’annonce de l’ouverture d’une usine de médicaments anticancéreux, fruit d’un partenariat algéro-française, mettra fin à la pénurie.

En effet, la future société algéro-française Pharma Algérie, qui sera spécialisée dans la fabrication d’un médicament oncologique, entrera en production en 2021, ont annoncé mardi à Alger les parties contractantes de ce projet.

L’accord portant création de cette société mixte, avait été signé le 7 décembre dernier à Paris entre la société d’investissement algérienne Isly Holding et le groupe pharmaceutique français Ipsen à la faveur de la réunion du Comité Intergouvernemental de haut niveau France-Algérie (CIHN) tenue sous la coprésidence des Premiers ministres algérien et français, respectivement, Ahmed Ouyahia et Edouard Philippe.

Alger: Samir Hamiche