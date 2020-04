<span style='text-decoration: underline;'>Suspension des cours </span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de l’Éducation nationale élabore un plan d’urgence </span>

Alors que l’année scolaire est perturbée par la pandémie du coronavirus, qui a engendré comme conséquences sur le secteur la suspension des cours et le prolongement à deux reprises de la durée des vacances, le ministère de l’Éducation nationale s’active pour trouver des solutions adéquates.

Ce désagrément n’est pas propre à Algérie seulement, puisque la plupart des pays touchés par le Covid-19 ont dû suspendre les cours, obligeant les élèves à se confiner à la maison jusqu’à nouvel ordre.

Pour remédier à cette situation et éviter le spectre d’une année blanche suite à la suspension des cours, d’autant que les vacances scolaires sont prolongées jusqu’au 19 avril de l’année en cours, le ministère de l’Éducation nationale réfléchit d’ores et déjà à quelques solutions. Ainsi, un communiqué du ministère, rendu public jeudi dernier, a annoncé un « plan d’urgence » qui vise à travers une série de mesures, à trouver des solutions « à la suite de la suspension des cours au profit des élèves relevant des trois cycles, et ce, durant la période allant du 5 au 19 avril 2020 ».

Réitérant la décision du prolongement des vacances scolaires jusqu’au 19 avril, le département de Mohamed Ouadjaout compte s’appuyer sur les solutions numériques et technologiques pour permettre aux élèves de la dernière année de chaque cycle de suivre les cours.

« En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant prolongement de la suspension des cours dans tous les cycles et ce, dans le cadre d’une mesure de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), le ministère de l’Education annonce le prolongement de la suspension des cours pour l’ensemble des établissement éducatifs, trois cycles confondus, du 5 au 19 avril », a indiqué le communiqué du ministère.

Détaillant le plan d’urgence, le département de Mohamed Ouadjaout a affirmé que celui-ci « a été tracé afin de faire face à la suspension des cours au profit des élèves durant la période de confinement ».

La même source a précisé que « ces mesures portent sur l’élaboration d’un programme éducatif, en coordination avec le ministère de Communication, intitulé +clés du succès+ et contenant des modèles de cours du troisième trimestre (année scolaire 2019/2020), et ce, à partir du 5 avril 2020 sur les chaînes de la Télévision publique ».

Le communiqué ministériel a affirmé qu’il publiera prochainement les horaires de diffusion des cours des trois cycles. «Ces cours concernent les élèves de 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire conformément à des horaires de diffusion qui seront publiés ultérieurement dans un communiqué », explique-t-on.

Par ailleurs, en plus du programme éducatif «clés du succès », le ministère de l’Éducation nationale a annoncé aussi d’autres mesures visant à remédier à la suspension des cours.

Dans ce cadre, le ministère a annoncé « qu’il procédera à l’activation du dispositif de soutien scolaire via internet à partir du 5 avril 2020, et ce, à travers les plateformes numériques de l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) au profit des élèves de 4e année moyenne et de 3e année secondaire conformément à des horaires d’accès à ces plateformes ».

Le communiqué a conclu enfin qu’il s’agit également de « la diffusion de cours de 3e trimestre (année scolaire 2019-2020), à partir du 5 avril en cours au profit des élèves des trois cycles confondus à travers des chaînes éducatives selon des horaires de diffusion via youtube ».

Samir Hamiche