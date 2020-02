<span style='text-decoration: underline;'>Logements de la formule AADL 2013</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de l’Habitat s’engage à accélérer les travaux de réalisation</span>

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a reçu, hier, une délégation constituée de représentants des souscripteurs à la formule de logements AADL 2013.

Cette entrevue, ayant eu lieu au siège du ministère situé à Alger, entre les deux parties a été décidée suite à un rassemblement de protestation organisé par les souscripteurs à la formule AADL 2013 devant la bâtisse ministérielle pour exiger l’accélération des travaux de leurs logements. Les représentants des souscripteurs à la formule AADL 2013 se sont réunis avec le secrétaire général du ministère de l’Habitat, le directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), Tarek Belaribi, et le directeur de logement promotionnel. Lors de cette rencontre, une série de préoccupations a été soulevée par les représentants des souscripteurs à la formule AADL 2013 à propos des sites des futurs logements qui ne sont pas encore réalisés et la cadence des travaux des projets déjà lancés. Ainsi, les hôtes du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville ont réclamé l’accélération des travaux des projets en cours et l’ouverture des nouveaux sites à travers la libération des assiettes foncières afin de parachever les programmes de logements de la formules AADL 2013.

Le ministère de l’Habitat a affirmé dans son communiqué que le secrétaire général a écouté les doléances des représentants des souscripteurs, rappelant qu’une réunion avait eu lieu jeudi dernier, 20 février, avec le wali d’Alger pour chercher les voix visant à trouver de nouvelles assiettes foncières.

« Une réunion a eu lieu jeudi dernier entre le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et le wali d’Alger où un accord a été conclu entre les deux parties stipulant de dégager de nouvelles assiettes foncières pour compléter le programme de logements AADL 2013 », a affirmé le communiqué. Les nouvelles assiettes foncières ont été libérées suite aux opérations de recasement dans le cadre du programme d’éradication des bidonvilles et logement précaire lancé depuis plusieurs années. De son côté, le directeur général de AADL, Tarek Belaribi, a affirmé, selon le communiqué du ministère de l’habitat, que la cadence des travaux connaitra une accélération suite à la réception des nouvelles assiettes foncières.

Il est à rappeler que durant la journée de jeudi dernier, le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri s’est réuni avec le directeur général de AADL, Tarek Belaribi où les deux parties se sont mis d’accord pour que les assiettes foncières récupérées après l’éradication des bidonvilles soient transformées au profit des projets AADL. Au cours de la même réunion où le wali d’Alger, Youcef Cherfa, était également présent, un exposé détaillé sur les raisons du retard dans la réalisation des logements AADL a été présenté par Tarek Belaribi.

Samir Hamiche