<span style='text-decoration: underline;'>Forte demande sur la semoule</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère de l’Industrie rassure sur la disponibilité du produit</span>

Depuis le début du confinement, plusieurs wilayas du pays ont connu une forte demande sur la semoule et la farine, un phénomène engendré par la spéculation et la ruée de citoyens sur les produits alimentaires de large consommation.

Plusieurs points de vente de la semoule à travers le pays, ont enregistré de longues files d’attente de citoyens venus en grand nombre pour acquérir ce produit de base.

Face à cette situation, les autorités concernées, à leur tête le ministère du Commerce, ont multiplié les déclarations rassurantes quant à la disponibilité des produits céréaliers en général et de la semoule en particulier.

Hier, c’est au tour du ministère de l’Industrie et des Mines, par la voix de son secrétaire général, Mohamed Bouchama, de rassurer quant à la disponibilité du produit.

Intervenant sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, M. Bouchama a indiqué que la production nationale de la semoule répond à la demande, faisant savoir que la pénurie enregistrée ces derniers jours, est le résultat de la spéculation et des perturbations dans la distribution.

M. Bouchama a indiqué dans ce sens que le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, a donné des instructions pour l’ouverture de tous les points de vente de la semoule du groupe agroalimentaire Agrodiv.

Cette démarche, précise-t-il, vise à répondre « à l’augmentation de la demande sur la semoule et la farine ». L’invité de la chaîne Une a indiqué qu’actuellement 27 moulins de la semoule et 29 autres de la farine travaillent à plein régime pour répondre à la demande du marché national. Évoquant d’autres sujets liés à son ministère, M. Bouchama a indiqué que le dossier concernant les dettes des entreprises sera étudié prochainement par le gouvernement, assurant dans ce cadre que cette démarche a comme objectif de régler le problème du manque de liquidité et lutter contre la bureaucratie.

Il a indiqué que d’autres mesures seront effectuées au niveau des banques et aussi au niveau du Trésor public pour aider les opérateurs économiques à surmonter cette conjecture difficile et atténuer les effets de la crise actuelle.

Dans ce sillage, M. Bouchama a indiqué que « les instructions du gouvernement visent à sauvegarder l’outil du travail, c’est-à-dire les postes d’emploi, et soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent le moteur du développement économique nationale ».

Pour ce qui est de la mise en place de mécanismes du chômage partiel dont beaucoup d’entreprises veulent appliquer à cause du confinement imposé par la nécessité de la lutte contre la propagation du coronavirus, M. Bouchama a indiqué que le ministère de l’Industrie et des Mines a reçu des requêtes adressées par quelques entreprises ayant pris des dispositions dues au recul de l’activité à cause du Covid-19.

Il est à rappeler enfin que durant ces dernières semaines, plusieurs wilayas du pays ont connu une pénurie de la semoule et de la farine. La pénurie ne s’explique pas toujours par l’indisponibilité du produit au niveau des points de vente et espaces commerciaux mais par la forte demande injustifiée en plus du phénomène de la spéculation.

Samir Hamiche