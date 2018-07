<span style='text-decoration: underline;'>En réponse à la polémique sur la levée des subventions</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère des Finances explique et rassure</span>

Ce qu’il faut déduire à travers la mise au point du ministère des Finance, c’est que le soutien aux prix de l’électricité, du gaz et des carburants, «absorbe 60% des ressources consacrées par les pouvoirs publics aux subventions qui ne passent pas par le budget de l’Etat, alors même que ce sont les catégories les plus favorisées qui en profitent le plus». C’est excessif est-on amené à déduire.

La question des subventions mobilise la classe politique, la société et le gouvernement. Il n’y a pas réellement sujet plus sensible que celui des transferts sociaux qui pèsent 23 % du PIB. Les Algériens refusent de voir leur niveau de vie impacter par une réduction de ces subventions, au moment où le gouvernement rappelle à plusieurs occasions, la nécessité de baisser la pression qu’exercent ces subventions sur le budget de l’Etat. Et c’est justement les sorties ministérielles qui suscitent des accès d’angoisse au sein de la population.

La dernière déclaration en date, celle du ministre des Finances sur les subventions qui devront être levées à partir de 2019, a été très largement commentée. A en croire le département dirigé par Abderrahmane Raouya, il n’y a pas de quoi s’affoler. En effet, dans un communiqué présenté comme une «clarification sur la politique des subventions», le ministère des Finance a relevé que s’il y avait «nécessité de revoir les dispositifs de soutien actuels, la révision ne sera pas précipitée et ne sera pas appliquée de manière systématique et indiscriminée». Le propos se veut donc rassurant et vient expliquer la déclaration de M. Raouya, lors d’une émission de la radio nationale.

«L’importance que les pouvoirs publics accordent à la préservation du pouvoir d’achat des catégories sociales les plus défavorisées et, dans cet ordre d’idées, les efforts que l’Etat consent chaque année, dans ce cadre, sur le plan budgétaire», avait souligné le ministre des Finance, lit-on dans le communiqué. Les niveaux record consentis par l’Etat ces dernières années pour le soutien aux ménages et à l’économie, est brandi comme une preuve de bonne volonté. Entre 2012 et 2016, il n’a cessé de progresser pour avoisiner les 27% du PIB en moyenne. «L’analyse de la structure des subventions, à partir des résultats de l’Enquête-consommation effectuée, a montré que les subventions profitent plus aux catégories les plus nanties qu’aux catégories de bas revenus», souligne le ministère. C’est dire donc, affirme le département de M. Raouya, que «ce mécanisme généralisé de subventions, outre son coût excessif pour la collectivité, ne répond plus aux objectifs de réduction des inégalités et de protection des populations les plus vulnérables». Mais ce constat ne veut pas dire que le gouvernement va jeter le bébé avec l’eau du bain.

Il se trouve, cependant, insiste le communiqué, qu’il y a «besoin de réformer le système de soutien des prix». Une démarche qui «s’impose comme un impératif économique» note le ministère. Mais, il y a dans l’attitude du ministère, une nuance de taille. Le ministère s’en explique: «s’il y a nécessité de revoir les dispositifs de soutien systématique en vigueur, la révision ne sera pas précipitée et ne sera pas appliquée de manière systématique et indiscriminée».

Il y a là une volonté de rassurer les Algériens les moins nantis, qui pourront passés un été tranquille sachant qu’«aucune mesure ne sera mise en œuvre sans étude préalable et sans une large concertation». On retiendra dans le communiqué du ministère du Finance, comme dans la politique de l’exécutif, l’objectif demeure «la protection des catégories sociales les plus nécessiteuses en explorant toutes les options qui permettent d’opérer des transferts ciblés au profit des ménages les plus vulnérables». Ce qu’il faut déduire à travers la mise au point du ministère des Finance, c’est que le soutien aux prix de électricité, du gaz et des carburants, «absorbe 60% des ressources consacrées par les pouvoirs publics aux subventions qui ne passent pas par le budget de l’Etat, alors même que ce sont les catégories les plus favorisées qui en profitent le plus».

C’est excessif est-on amené à déduire. Il y a lieu de retenir donc, que toute «révision éventuelle des prix, concernerait d’abord les produits énergétiques avec le souci constant de préserver le pouvoir d’achat des couches les plus démunies». Est-ce possible ? Il est, pour l’heure impossible de répondre à cette question, en l’absence d’un plan de redistribution de ces subventions. Ce que l’on sait par contre, c’est que les transferts sociaux ont atteint 1.760 milliards de dinars en l’exercice 2018. Un montant que l’exécutif estime intenable puisqu’il consomme à lui seul, plus de 23% du PIB.

Alger: Smaïl Daoudi