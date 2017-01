<span style='text-decoration: underline;'>Peu d’impact de la LF 2017 sur les prix</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère du Commerce dément la spéculation</span>

Pour lui, l’augmentation de la TVA de deux points ne saurait déboucher sur une quelconque flambée des prix. Il est entendu, en effet, que 2% ne peuvent constituer un facteur de hausse aussi importante comme le suggéreraient certains cercles.

Alger: Smaïl Daoudi

Le ministère du Commerce, à travers ses éléments sur le terrain, a fait le constat de l’existence de stocks mise de côté par certains commerçants véreux, à l’effet de provoquer une situation de pénurie, propice au développement de la spéculation sur les prix. Un responsable du ministère du Commerce qui a fait cette révélation, a néanmoins réfuté un quelconque succès des spéculateurs. «Parler de hausse générale des prix est un constat biaisé. La hausse n’a pas touché tous les prix», a estimé le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes auprès de ce ministère, Abderrahmane Benhazil. Pour lui, l’augmentation de la TVA de deux points ne saurait déboucher sur une quelconque flambée des prix. Il est entendu, en effet, que 2% ne peuvent constituer un facteur de hausse aussi importante comme le suggéreraient certains cercles. «D’ailleurs, les augmentations constatées pour quelques produits seulement sont insignifiantes», note le même responsable. Il soutient son propos par le fait que «les prix de large consommation soutenus par l’Etat ou non, n’ont pas connu d’augmentations» pour la simple raison que ces produits ne sont pas soumis à la TVA. Il en veut pour preuve que les interventions des contrôleurs du ministère du Commerce n’ont pas révélé une situation conflictuelle au plan des prix à la consommation, qui serait le fait de l’entrée en vigueur de la loi des Finances 2017. «Les prix de ces produits ne sont pas fixés par la loi contrairement à ceux subventionnés par l’Etat. Il ne peut y avoir d’infractions s’il n’y a pas une loi régissant ces prix. Donc, ce sont des prix libres» soutient-il. Il insistera également sur le fait que des produits à l’origine non subventionnés, à l’image des pâtes alimentaires et autres légumes secs, n’ont pas connu une courbe haussière de leur prix. Il faut dire, à ce propos, que ce sont les aliments importants pour la couche moyenne. Il serait aisé de confirmer ces déclarations et vérifications faites, les prix de beaucoup de produits vendus dans les commerces n’ont pas explosé, loin de là.

Pour ce qui concerne les hausses, depuis fin 2016, des prix du café, des lentilles et des pois chiches, M. Benhazil l’explique par le renchérissement des cours de ces produits sur les marchés internationaux. Ainsi, notera-t-il, le café Robusta passé de 1.850 dollars la tonne à la fin 2015 à 2.150 dollars la tonne à la fin 2016. Cette augmentation est encore plus marquée pour le café Arabica qui est passé 2.811 dollars la tonne à 3.250 dollars la tonne.

Pour les lentilles et les pois chiches, les prix sont remontés respectivement, de 946 dollars/t à 1.150 dollars/t et de 1.168 dollars/t jusqu’à 1.700 dollars la tonne entre les deux périodes de comparaison. «Ce sont des choses que nous ne pouvons pas maîtriser car, elles dépendent des marchés internationaux» soutient-il. Néanmoins, même si les prix mondiaux de la poudre de lait ont diminué en passant de 2.834 dollars, la tonne à 2.300 dollars, la tonne. Cette baisse ne s’est pas répercutée sur les prix au niveau du marché national.

Sur un autre plan, M. Benhazil, révèle que sur les 4.304 chambres froides existantes, 85% ont été contrôlées durant ces trois derniers mois. «Les interventions ont relevé l’inexistence de stocks détenus à des fins spéculatives» affirme-t-il.

Le responsable du Commerce qui n’aborde pas frontalement la problématique des fruits et légumes, souligne que les hausses constatées sur les prix de certains produits agricoles sont le résultat d’un déséquilibre entre l’offre et la demande. Seulement, autant les Algériens peuvent être d’accord sur la maîtrise des prix sur les produits subventionnés, autant ils estiment que l’Etat n’est pas très présent dans la filière des fruits et légumes où la multiplication des intermédiaires fait flamber les prix.