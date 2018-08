<span style='text-decoration: underline;'>Permanence de l’Aid </span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère du Commerce et l’ANCAA sensibilisent les commerçants</span>

Le ministère du Commerce a décidé d’augmenter le nombre de commerçants pour le programme de la permanence des deux jours fériés de l’Aïd el Adha. Ainsi, il a été question de réquisitionner près de 51 000 commerçants qui seront mobilisés.

A quelques jours de la célébration de l’Aïd el Adha, les autorités publiques et l’Association nationale des commerçants et Artisans multiplient les appels aux commerçants, les exhortant ainsi à assurer la permanence durant les deux jours fériés, et ce, pour assurer la continuité des activités commerciales et l’approvisionnement des citoyens en produits de base (pain, fruits et légumes et autres).

Sur le sujet le ministère de tutelle a décidé de réquisitionner 50.806 commerçants qui couvriront le territoire national. Le nombre de commerçants retenus pour la permanence, est en hausse de 47% par rapport au nombre de commerçants mobilisés lors de l’Aïd el Adha de l’année écoulée. Pour les commerces concernés par la permanence, ils sont au nombre de 5.506 boulangeries, 33.013 commerçants dans l’alimentation générale et fruits et légumes, 11.949 pour les activités diverses et 462 unités de production (136 laiteries, 283 minoteries et 43 unités de production d’eaux minérales).

À propos du contrôle, les ervices du ministère du Commerce ont mobilisé 2 219 agents de contrôle pour encadrer ce programme, assurer le suivi des différents commerces concernés par la permanence, élargie aux abattoirs et aux marchés de gros de fruits et légumes. D’ailleurs, pour un bon déroulement des opérations de contrôle, des directives ont été données par le représentant du ministère afin de renforcer le dispositif de contrôle à travers les brigades mixtes (Commerce-Agriculture) au niveau des wilayas pour éviter le stockage informel de la pomme de terre et la spéculation sur ce produit de large consommation et redynamiser également le dispositif de veille et d’intervention relatif aux intoxications alimentaires.

Par ailleurs, le président de l’Associarion nationale des commerçants et artisans, Hadjtahar Boulenouar avait appelé les présidents des APC à procéder à l’affichage sur la voie publique des adresses des commerces concernés par la permance durant les deux deux jours de l’Aid. Ainsi, il estime que les APC se dérobent de leur mission d’informer leurs administrés comme il se doit. Le président de l’ANCAA responsabilise ainsi les présidents des APC en les mettant devant la réalité.

À noter que la direction du commerce de la wilaya d’Alger a lancé dimanche dernier une campagne de sensibilisation à l’adresse des commerçants et opérateurs économiques enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger, pour les appeler à la nécessité de respecter le programme de permanence relatif aux deux jours de l’Aid El Adha et la semaine qui suit. Cette campagne qui s’étalera jusqu’au 21 août a pour objectif d’éviter les perturbations d’approvisionnement durant les deux jours de l’Aïd et appelle les commerçants et opérateurs économiques à la nécessité de respecter le programme de permanences relatif aux deux jours de l’Aid El Adha et la semaine qui suit, et ce pour garantir l’approvisionnement des citoyens en produits de grande consommation, a précisé, en cette occasion, le représentant de la direction de commerce de la wilaya d’Alger, Dahar Layachi.

Alger: Noreddine Oumessaoud