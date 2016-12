<span style='text-decoration: underline;'>Affaire de l’ex-chef de daïra d’Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministère public requiert 2 mois de prison avec sursis</span>

Le représentant du ministère public près le tribunal correctionnel d’Aïn El Türck, a requis une peine de deux mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 200.000 dinars à l’encontre de l’ex-chef de daïra d’Aïn El Türck Mr Oufroukh Houcine, accusé d’insultes et de menaces suite à la plainte d’un citoyen de Bousfer B.L, gérant d’un parking dans ladite commune. L’affaire remonte au mois de juin dernier, lorsque selon le plaignant, celui-ci a fait l’objet d’insultes et de menaces de la part de l’Ex-chef de daïra d’Aïn El Türck, à l’intérieur même de l’enceinte de l’APC de Bousfer. Devant la barre, le mis en cause Oufroukh Hocine, niera les accusations portées contre lui. Quant à lui, le plaignant B.L, déclare devant la cour maintenir ses déclarations d’insultes et réclame un dédommagement financier. Les délibérations ont été fixées par le président de la séance au 4 janvier 2017.

Karim Bennacef