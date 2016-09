<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>Le ministre de la Jeunesse et des Sports, satisfait des initiatives du wali</span>

Dans un point de presse qu’il a organisé hier lors de sa visite de travail, le ministre de la Jeunesse et des Sports a dit, en réponse à des questions de journalistes, que le séjour des jeunes et des enfants du Sud et des Hauts Plateaux dans les villes, du littoral, fait partie du programme du gouvernement à l’initiative du président de la République.

Ainsi, ces jeunes du Sud prendront contact avec la mer, visiteront des repères historiques et culturels et effectueront des échanges avec leurs frères du Nord. En ce qui concerne l’élément féminin, il faudrait l’encourager par la création spéciale de session féminine. Ainsi, le ministre rejoint l’idée du wali. Pour ce qui est des jeux méditerranéens de 2221 à Oran, les villes limitrophes à celle-ci, comme Mostaganem, abriteront elles aussi des compétitions sportives a dit le ministre. Auparavant, ce membre du gouvernement a visité les auberges de jeunes de Stidia, la Salamandre et Kharrouba où séjourneront (pour les vacances) des jeunes d’El Oued, Mascara et Tissemsilt. Au total, durant cette saison estivale, que dix mille huit cent cinquante jeunes du Sud et des Hauts Plateaux ont séjourné dans la wilaya de Mostaganem dans dix sept centres d’accueil. Le stade de tennis, sis à la Salamandre qui fait l’objet de travaux d’aménagement, à l’initiative du wali, a été visité par le ministre. Dans ce stade, cinq terrains de tennis sont en cours de réalisation. Des gradins pour quatre cents places seront aménagés, de même qu’une buvette et des bureaux administratifs. En octobre prochain, ce stade serait prêt pour abriter une compétition internationale. Quinze pays dont les Etats-Unis d’Amérique, la Russie, l’Angleterre, le Mexique et l’Indonésie y participeront. Ainsi, un grand défi par le wali que le ministre a encouragé soixante millions de dinars, sont consacrés aux travaux d’aménagement du stade de tennis de près de neuf hectares. Les ligues de wilaya et nationale sont parties prenantes. Ensuite, le ministre s’est rendu au complexe sportif «Commandant Farradj» pour inspecter les travaux d’aménagement dont fait l’objet le stade de football depuis juillet dernier. Le ministre qui a lancé à cette date lesdits travaux, faut-il rappeler, a eu des explications sur leur état d’avancement par le directeur de wilaya des équipements publics, les entrepreneurs et le bureau d’études engagés. Le wali dira au ministre que les trente cinq milliards de centimes accordés ne suffisent pas, et il faudrait une rallonge pour achever complètement les travaux et l’installation de nouveaux systèmes d’éclairage pour des rencontres puissent se dérouler la nuit. Le ministre s’est dit d’accord. Selon le wali, la phase retour se jouera dans ledit stade. A indiquer que les gradins seront réconfortés par de nouvelles structures en béton, conformément aux conseils des services du contrôle technique de la construction (CTC) qui a décidé la fermeture du stade pour cause de danger imminent, il y a quelques années. Le terrain sera aménagé et gazonné (gazon de 5ème génération). Une bâche d’eau sera construite avec l’installation de systèmes d’irrigation du gazon. Des vestiaires pour les arbitres et les joueurs seront réalisés de même qu’un espace pour les journalistes. D’autres infrastructures sportives dudit complexe comme la piscine, seront prochainement aménagées. Le ministre a annoncé que son département apportera toute l’aide matérielle aux initiatives du wali et des élus (APW), monsieur Ould Ali El Hadi, ministre de la Jeunesse et des Sports a également annoncé qu’il assistera en octobre à la compétition internationale de tennis et à la première rencontre de la phase retour de football au stade du complexe sportif «Commandant Farradj». Soulignons, que le ministre s’est dit très satisfait de ce qui a été fait et se fait dans le secteur de la Jeunesse et des Sports, grâce à la volonté et aux initiatives des responsables concernés et l’APW, à leur tête le wali.

Par ailleurs, soulignons que depuis un an, c’est-à-dire de septembre 2015 à septembre 2016, Mostaganem a enregistré quinze visites ministérielles, un record et ce, grâce aux efforts de Abdelwahid Temmar qui se trouve à la tête de l’exécutif de la wilaya depuis le 31 août 2015.

Charef.N