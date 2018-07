<span style='text-decoration: underline;'>Pose de la première pierre du projet de 7000 logements AADL</span>:<br><span style='color:red;'>Le Ministre de l’Habitat satisfait du travail effectué à Oran</span>

Le Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Abdelwahid Temmar, a déclaré jeudi dernier en marge d’une visite d’inspection dans la capitale de l’ouest, qu’il est «satisfait» du travail effectué par les autorités locales surtout en matière de disponibilité du foncier, qui ont permis la pose de la première pierre du chantier de réalisation de 7000 logements location vente AADL au niveau du pôle urbain de Misserghine.

«Je remercie les autorités locales d’avoir mis à notre disposition le foncier nécessaire, il reste encore du foncier dans le nouveau pôle urbain de Misserghine qui sera exploité l’année prochaine pour le lancement du reste du programme d’AADL à Oran qui est de 3000 logements à inscrire sur un total de 90.000 logements au niveau national pour terminer le financement des projets AADL en 2019, nous sommes confiants à Oran, il y a une dynamique, il y a du foncier dira-t-il. Selon le ministre, tous les projets inscrits d’AADL à Oran, avancent dans le bon sens, «on aura un programme conséquent de distribution durant la fin de l’année en cours, malgré quelques difficultés dans le montage financier consacré à l’aménagement de ces projets» précise-t-il.

Le Ministre a appelé également, au lancement du choix d’assiettes foncières pour le restant des quotas. Lors de sa visite au projet de réalisation de 1.300 logements à Ain El Beïda, Abdelwahid Temmar a appelé à la nécessité de livrer le projet en novembre prochain. Les logements sont achevés à 100% en attendant la finition des travaux secondaires dont ceux de l’assainissement, de la viabilisation, de l’AEP et autres. À la prochaine rentrée scolaire, il sera également procédé à la réception de deux lycées, de deux CEM et de trois groupes scolaires dans les nouvelles cités AADL d’Aïn El Beida. Par ailleurs, M. Temmar a insisté sur la disponibilité des équipements publics dont les établissements scolaires, les structures sanitaires de la sûreté et autres services dans les cités d’habitation. «Il faut que les cités AADL soit homogènes, avec au moins des établissements scolaires, sécuritaires et des structures de divertissement» dira-t-il.

S’agissant de la résorption de l’habitat précaire, le ministre a souligné qu’un programme national portant sur la réalisation de 500.000 logements existe, appelant les propriétaires privés à rénover leurs immeubles. Il dira dans ce cadre, «les privés doivent rénover leurs immeubles, l’Etat ne le fera pas, ils peuvent avoir des prêts bancaires». Le membre du gouvernement a annoncé que son département a lancé un recensement des vieux bâtis relevant de l’OPGI pour récupérer les assiettes foncières après le relogement de leurs occupants afin de réaliser des programmes d’habitat ou d’espaces verts selon les besoins de la wilaya. «On vise à donner un nouveau souffle à ces quartiers populaires comme celui de Sidi El Houari où le sort de quelques immeubles devra être discuté avec les services de la Direction de la culture». Notons, que la wilaya d’Oran procèdera en novembre et décembre prochains, à la distribution de 1.300 et 2.799 logements de type location/vente, selon les explications fournies par le directeur général de l’AADL. Par ailleurs, le Ministre de l’habitat a annoncé qu’une opération de distribution de 1400 logements aura lieu à Alger dimanche prochain, alors qu’en août prochain, il sera procédé à la distribution de 30.000 logements à travers le territoire national en coordination avec les walis.

M. Temmar a insisté également, sur la qualité des travaux, en expliquant que des mesures seront entreprises contre les sociétés de réalisation qui ne respectent pas la qualité ou en cas de malfaçons constatées, «il y aura des résiliations de contrats avec des entreprises qui n’étaient pas au niveau requis, en cas de tricherie, il y aura des décisions et des sanctions contre le responsable, l’entreprise et le bureau d’étude» précise-t-il. D’autre part, un accord-cadre a été paraphé jeudi entre le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et l’Agence spatiale algérienne (ASAL) portant sur l’exploitation des systèmes d’information géographique (SIG) et des photos satellitaires à très haute résolution.

La cérémonie de signature de cet accord-cadre s’est déroulée en présence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. Le document, paraphé en marge de l’ouverture des ateliers techniques entre l’ASAL et le ministère, vise à recourir à l’expérience de l’ASAL en matière d’élaboration des SIG et de l’exploitation des photos satellitaires à très haute définition pour permettre à tous les intervenants de disposer d’une vue précise et réelle de la situation au niveau des différentes villes et des tissus urbains et d’élaborer des études adaptées à la réalité du terrain. A cette occasion, Abdelwahid Temmar a estimé que cette convention permettra de mettre en place une coopération fructueuse, concernant les SIG avec l’utilisation des photos satellitaires, la formation des cadres du ministère pour leur permettre d’exploiter les SIG et traiter les données contenues dans les photos satellitaires.

La convention vise à permettre au secteur de l’habitat, de maitriser l’extension urbaine et d’assurer une coordination entre différents intervenants en matière de réseaux et d’infrastructures au sein du tissu urbain. Il s’agira également, de généraliser l’utilisation des énergies renouvelables et de relever les défis de l’hygiène au niveau des villes dans le cadre d’une gestion complémentaire des déchets a-t-on expliqué. Le ministre a estimé que l’exploitation de ces systèmes sophistiqués, permettra de “donner une vision globale et actuelle de la ville, de représenter différents modes d’occupation des terres, de contrôler l’environnement bâti, outre le suivi de l’évolution des périmètres urbains des mutations enregistrées aux espaces agricoles et naturels”. Abdelwahid Temmar a annoncé, dans ce contexte, que son département a défini une feuille de route pour réviser certains textes législatifs et réglementaires portant sur l’urbanisme, la ville et la numérisation des actes d’urbanisme.

De son côté, le DG de l’ASAL, Azzedine Ousseddik qui a signé la convention avec le DG de l’urbanisme et de l’architecture au ministère de tutelle, Sili Abdelkrim, a estimé que cette convention est “une occasion pour présenter des opérations d’exploitation de photos prises par les satellites algériens par différents secteurs pour des usages pratiques et économiques dont la planification, l’aménagement du territoire, l’établissement des cartes, le suivi des infrastructures, ouvrages d’art et la mise en place de SIG réservés aux grandes viles dont Sidi Abdellah, Boughzoul et autres”. L’ouverture de ces ateliers à laquelle ont assisté des cadres du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et ceux de l’ASAL, a donné lieu à un exposé sur l’élaboration des cartes géographiques, le suivi de l’extension urbaine des villes (ville d’Oran modèle) et le mode d’exploitation des photos satellitaires par le secteur de l’habitat.

Fethi Mohamed