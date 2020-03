<span style='text-decoration: underline;'>Suivi de l’approvisionnement des produits de large consommation </span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre du Commerce installe une commission de veille </span>

Les ruées sur les produits alimentaires ont commencé à avoir des conséquences négatives sur le marché telles que la hausse des prix notamment des fruits et légumes ainsi que quelques pénuries.

Pour remédier à cette situation générée par un mouvement de panique de citoyens, enregistré au lendemain de l’annonce des mesures de confinement et de limitation des sorties pour lutter contre la propagation du coronavirus, les autorités notamment celles régissant le secteur du commerce, multiplient les mesures. Ainsi, une commission de veille pour suivre l’approvisionnement des produits de large consommation, vient d’être installée mardi dernier.

Un communiqué rendu public par la tutelle, a indiqué que «le ministre du Commerce Kamel Rezig, a supervisé mardi, l’installation d’une commission de veille et de suivi du développement et des répercussions du coronavirus sur le secteur du commerce qui a pour mission le suivi minutieux des conditions d’approvisionnement des citoyens en produits de large consommation à travers tout le territoire national».

L’installation de la commission qui sera chargée de plusieurs tâches, s’est déroulée en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai.

Dans ce sillage, le ministère a détaillé les futures missions de la commission. Il s’agit de prévoir et d’anticiper les cas pouvant induire une perturbation de l’approvisionnement du marché, de prendre en charge toutes les dispositions et de mettre en place tous les mécanismes à même d’assurer un approvisionnement normal des citoyens», selon la même source.

Egalement, la même source a affirmé que cette commission a également d’autres missions telles que: «proposer les mesures d’urgence en cette conjoncture, pour stabiliser le marché, exploiter et analyser les éléments d’information contenus dans les rapports quotidiens émanant des différentes directions régionales du commerce sur le développement quotidien de la situation sur les marchés dans les wilayas concernées et y relevant, et ce, sous la supervision du ministre du Commerce qui présidera une réunion quotidienne de cette commission», a conclu la même source.

Il est à signaler enfin, que plusieurs villes du pays ont enregistré un afflux considérable de citoyens qui se sont rués sur les produits alimentaires notamment ceux de première nécessité.

Samir Hamiche