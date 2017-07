<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre du Tourisme et de l’artisanat inaugure et visite des projets touristiques</span>

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat inaugure et visite des projets touristiques

Mostaganem : Le ministre du Tourisme et de l’artisanat inaugure et visite des projets touristiques

Comme annoncé dans l’article paru dans notre édition du vingt cinq du mois courant, hier, le ministre du Tourisme et de l’artisanat Hassen Memouri, a débuté hier sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem, en compagnie du wali, du P/APW, du chef de daïra, du maire, de députés et sénateurs, en se rendant au port où il s’est enquis des conditions d’accueil des voyageurs, notamment les émigrés algériens vivant à l’étranger venus en vacances à partir de Valence (Espagne), par voie maritime.

Ainsi, le ministre s’est même entretenu avec des émigrés (es), les douaniers et policiers. Ensuite, il s’est rendu aux Sablettes dans la commune de Mazagran. Là, il a inauguré l’hôtel «El Mansour» de cent cinquante chambres avec deux cent quatre vingt dix lits.

Un restaurant avec vue panoramique. Cet hôtel à six étages, appartient à un privé qui envisage de réaliser quarante huit bungalows et une aile pour thalassothérapie. A côté du musée du Moudjahid, le ministre a posé la première pierre pour la réalisation d’un hôtel de cent vingt deux chambres, un restaurant, café et un parking. Cet hôtel qui surplombe le port de Mostaganem et aura une splendide vue sur le port et la baie d’Arzew, une fois achevé, il fera partie de la série IBIS. C’est Accor-Mehri qui réalise ce projet sur une superficie de dix mille trois cent quarante deux mètres carrés.

A indiquer que le port de Mostaganem sera en contrebas dudit hôtel qui sera réalisé dans vingt quatre mois. Par la suite, le ministre s’est déplacé au parc animalier et de loisirs de Kharrouba, ouvert au public le treize du mois courant. D’amples explications concernant ce parc ont été fournies au ministre. Dans ce parc de cinquante sept hectares dont trente deux sont réservés au zoo où vivent trente sept espèces d’animaux sauvages, dix neufs hectares aux nvestisseurs privés pour réaliser des hôtels, restaurants, aquaparcs, piscines, jeux pour adultes et enfants. Certains projets sont réalisés, d’autres sont en cours. Des contacts sont entretenus entre les responsables dudit parc animalier et ceux de zoo étrangers en vue des échanges d’expériences. A la plage de Hadjadj, Hassen Mermouri a donné le coup d’envoi du tournoi national de football au bord de la mer. A Ain Brahim dans la commune de Sidi Lakhdar, le ministre s’est enquis des camps de toile, réservés aux familles et réalisés par l’agence foncière. A cap Ivi dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, ledit membre du gouvernement a visité le projet d’un joli complexe touristique «Zina Beach» réalisé par un privé.

Charef.N