<span style='text-decoration: underline;'>4 tonnes de stupéfiants saisies à Béchar dans 2 Toyota Station</span>:<br><span style='color:red;'>Le mis en cause cité devant le tribunal criminel, écope de 20 ans de réclusion</span>

Hier, le tribunal criminel en appel de la cour d’Oran, a condamné le dénommé Z.A, à 20 ans de réclusion mis en cause dans la célèbre affaire de plus de 4 tonnes de kif saisies dans une localité proche de Béchar.

Cette affaire remonte au mois d’octobre de l’année 2008, une guerre sans merci est menée par les gendarmes Garde-frontières contre les narcotrafiquants. Ces derniers, utilisent à présent, le grand sud pour faire transiter leur marchandise prohibée à bord de voitures tout terrain.

Effectivement, ce sont les Toyota Stations qui sont utilisées à cet effet. Suite à des informations qui leur sont parvenues concernant un important convoi de kif, les GGF mettront au point une vraie souricière pour arrêter ces derniers. Toutefois, rodés à ce genre d’opération, les narcotrafiquants en voyant les éléments sécuritaires, abandonneront leur véhicule et marchandise et prendront la fuite vers le royaume chérifien. La fouille de ces véhicules permettra alors aux GGF de saisir la quantité globale de 4235 kg de kif ainsi que des téléphones et des documents.

Ce sont ces derniers qui permettront à ces mêmes GGF de localiser certains des mis en cause dont le fameux B.M un concessionnaire de voitures de marque Toyota. L’enquête déterminera alors que c’est lui qui achète les voitures pour les narcotrafiquants. Interrogé sur ces faits, il expliquera n’avoir aucun lien avec les narcotrafiquants. Mais voilà, l’enquête menée en ce sens, déterminera que B.M n’est pas bénéficiaire d’une telle agence à Béchar. Jugé en 2010, B.M qui a été reconnu coupable, a été condamné à vingt ans de réclusion. Hier, c’est le dénommé Z.A qui fut cité à la barre du tribunal criminel de la cour d’Oran afin de répondre du grief de détention et commercialisation de stupéfiants et appartenance à une association de crime organisé. Interrogé, Z.A jurera être innocent.

En effet, c’est une copie d’une attestation de vente portant son nom qui a été saisie dans une des Toyota Station. Mais voilà, ce document restera insuffisant pour accuser Z.A qui n’a aucun antécédent dans pareil trafic. En prenant la parole, le représentant du ministère public a requis à son encontre, la peine de vingt ans de réclusion.

La défense plaidera la non culpabilité de son mandant.

Abdelkrim.F