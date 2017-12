<span style='text-decoration: underline;'>Un militaire à la retraite jugé pour usurpation d’identité</span>:<br><span style='color:red;'>Le mis en cause écope de 5 ans de réclusion</span>

Le dénommé S.K âgé de 62 ans, officier de l’armée, retraité, a été condamné par le tribunal criminel de la cour d’Oran, à cinq ans de réclusion pour usurpation d’identité dans une affaire d’association de malfaiteurs, faux et fausses écritures, sur document administratif, escroquerie et usurpation d’identité d’agent du DRS.

Cela s’est passé en 2008, lorsque ce réseau a été démantelé et les deux principaux mis en cause D.H et M.T, ont été arrêtés et jugés. C’est ainsi, que ce prévenu a été cité. Signalons, que lors de la perquisition au niveau du domicile de D.H, toute une panoplie de faux documents administratifs a été saisie dont des cartes d’identité nationale. Les victimes de cette bande étaient assez importantes.

Ce jeudi à la barre du tribunal criminel, le mis en cause S.K, niera d’un bloc, toutes les accusations retenues contre lui, expliquant que dans cette affaire, il est plus victime que mis en cause. Comment, avec le statut de militaire à la retraite, j’aurai commis pareil crime ? La réalité dans cette affaire étant, que l’on m’a présenté une personne se faisant appeler Samir, qui devait m’aider à bénéficier d’un logement social. Et cette personne se disait être un militaire, donc pouvait m’aider. A cet effet, il m’a demandé tout un dossier et la somme de 56 000 DA pour le logement social et 50 000 DA pour lui. Ce que je fis, dira ce mis en cause à la barre du tribunal criminel. Le président de l’audience lui posera plusieurs autres questions pertinentes, dont notamment, comment un militaire de sa trempe contacte un tiers pour le faire bénéficier d’un logement. Ne pouvait-il pas le faire lui-même ?